La “Fábrica de Talentos” volverá a presentarse en el trazado cordobés de 4.045 metros de extensión, un escenario histórico para la categoría.

La primera fecha de la Fórmula Nacional será el 21 y 22 de marzo en el "Cabalén"

Tango Motorsports, promotor del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, confirmó la primera fecha de la temporada 2026 para el 21 y 22 de marzo en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, compartiendo escenario con las Categorías Asociadas de Pilotos Cordobeses (CAPICOR).

La primera vez que la Fórmula Nacional compitió allí fue el 11 de julio de 1971, cuando aún se denominaba Fórmula Junior 4, con victoria de Carlos Ragno.

A lo largo de su historia, la categoría visitó en 44 oportunidades el circuito cordobés. El último ganador fue Santiago Chiarello, el 24 de noviembre de 2024, mientras que Nicolás Suárez es el máximo ganador en este trazado con 4 triunfos.

En los próximos días se informará el formato de competencia, los detalles del cronograma y la venta de entradas anticipadas para no quedarse afuera de la primera fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional junto a CAPICOR.