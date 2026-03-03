Olas del Sur empieza el año con el Torneo Provincial de Patín

Además, en la planificación anual y en el año de su 20º aniversario, la institución se pone como objetivo primordial dos competencias nacionales.

El Club de Patín Olas del Sur palpita su primera competencia del año y será el Torneo Provincial de Patín, certamen que se realizará, desde este jueves hasta el domingo, en el Club Ingeniero Huergo. “Invitamos a todos a que nos acompañen a ese evento”, solicitó la referente Antonella Tiglio.

Por otra parte, Tiglio mantuvo un encuentro con el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, donde se trató el tema del calendario, con dos torneos organizados por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) como los dos objetivos primordiales para el 2026.

Es que Olas del Sur tendrá participación en el Nacional de Danza -todavía con lugar a definir- y en el Nacional de Show, que se hará en el Parque Olímpico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en Lugano.

“Nos juntamos con Hernán (Martínez) para definir la ayuda económica, como club le planteamos ir al Nacional de Danza y al Nacional de Show”, comentó Tiglio.

Y detalló que el certamen de Danza “es un torneo que se hace Apertura y Clausura, de esta manera lo diagrama la CAP. Adonde irían tres chicos más las ‘profes’. Acá también se hace la disciplina patinadores especiales, donde participará nuestra alumna Camila Gallardo”.

Con respecto a la competencia de Show, Tiglio indicó que “al igual que la otra será Apertura y Clausura, y la cantidad de alumnos que irían serían cuatro chicas junto con dos ‘profes’”.

En ese sentido, la referente explicó que “desde Comodoro Deportes nos van a acompañar con un porcentaje de los pasajes de los deportistas. A la vez nos van a ayudar con el espacio para entrenar, y el que se asemeja con las dimensiones del Parque Olímpico es el Gimnasio municipal 3”.

Y finalizó refiriéndose al cierre anual: “Cumplimos 20 años como club y queremos volver hacer el show de fin de año en el Club Huergo, ya que fue como el epicentro del patinaje en su momento, y quedó pactado que se hará el 19 de diciembre”.