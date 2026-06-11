La escuela comodorense, logró seis primeros puestos y con gimnastas que se subieron al podio. El torneo que celebró el último sábado en Puerto Madryn.

Olas de Sur tuvo una excelente actuación en el 1º Provincial de gimnasia rítmica

El último sábado se desarrolló el primer Torneo Provincial de gimnasia rítmica en Puerto Madryn, en el cual participó la escuela comodorense “Olas del Sur” y trajo excelentes resultados.

Además de Olas del Sur, la competencia contó con la presencia de Rítmica Madryn (club organizador), Deportivo Madryn, 28 de Julio, Trelew y Dolavon.

La escuela comodorense, que viajó con más de diez deportistas, obtuvo excelentes resultados en los distintos niveles, logrando seis primeros puestos y con gimnastas que hicieron podios. Lo cual deja una actuación más que satisfactoria.

Cabe recordar que, en septiembre, “Olas del Sur” se encargará de organizar el segundo Provincial en el Gimnasio Municipal Nº1, con escuelas de Puerto Madryn, Dolavon, Trelew, Gaiman y también Caleta Olivia, que será el invitado especial.

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RESULTADOS DE OLAS DEL SUR

AC2 Individual Nivel B

1º puesto: Renata De Jesús Luz.

2º puesto: Olivia Borda.

Nivel C

AC3 Trío manos libres

1º puesto: Joaquina Van Hamster, Sol Cárdenas y Maitena Morales.

Juvenil pelota

3º puesto: Francina Van Haaster.

AC3 Manos libres individual

1º puesto: Joaquina Van Haaster.

3º puesto: Ernestina Bahamonde.

4º puesto: Olivia Gómez.

AC2 Trío

1º puesto: Victoria Freijo, Lupe Córdoba Sierralta y Juliana Ramallo.

AC2 Dúo Nivel B

1º puesto: Rena De Jesús Luz y Olivia Borda.

Nivel C

AC3 Dúo manos libres

1º puesto: Ernestina Bahamonde y Olivia Gómez.

AC2 Manos libres individual

1º puesto: Sol Cárdenas.

Dúo open pelota

1º puesto: Luz Nueva y Francina Van Haaster.