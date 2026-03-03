El club Palazzo se ilusiona con nuevos proyectos

El objetivo es lograr concretar la construcción de una secretaría, en la que funcione toda la parte administrativa del club y una nueva confitería.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, visitó las instalaciones de Próspero Palazzo, en el marco de encuentros con diferentes clubes e entidades deportivas para coordinar el trabajo para la temporada 2026.

Martínez, hizo un recorrido por el club, junto con Hugo Molina, presidente de la entidad.

Sobre el encuentro, el titular del “Aguilucho” dijo que se trata de “una visita acostumbrada de principio de cada temporada. Le contamos como terminamos el año pasado, como iniciamos este nuevo año, que proyectos tenemos para esta temporada. Es una ida y vuelta que siempre es fructífero, beneficioso para las dos partes y generando compromisos”.

Es que desde la entidad “queremos potenciar y seguir creciendo y por parte de las autoridades hay un apoyo permanente”, reconoció Molina.

Los objetivos son claros en lo que concierne a la planificación y la puesta en marcha de obras. Uno de los principales para este año es la construcción de una secretaría, en la que funcione toda la parte administrativa del club de zona norte, junto con la obra de una nueva confitería. Ambos proyectos formaran parte de una recuperación integral de las instalaciones.

“Hicimos un relevamiento general de la institución, con modificaciones internas que en las instalaciones se han abocado a las actividades de sala y deportivas de salón y eso nos genera necesidades de construir nuevos espacios”, explicó el dirigente.

“Lo que hemos proyectado es hacer oficinas administrativas y una nueva confitería con vista parcial y general hacia el campo de juego”, describió.

Actualmente, en el club Palazzo se concentran entre 350 a 370 personas que todos los días realizan alguna actividad en la entidad de zona norte. “Esto genera demandas que nos llevan a proyectar y seguir creciendo”.

Molina destacó el acompañamiento permanente hacia los clubes por parte del Estado municipal a través del Ente deportivo. “Siempre están predispuestos. Es una construcción en conjunto que hemos hecho, con un Estado presente, no solo con Palazzo, sino la ciudad deportiva ha cambiado gracias a la presencia del Estado municipal, en todo momento para los proyectos. Nosotros somos unos agradecidos”.