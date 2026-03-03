Otto Hernández: "el objetivo principal es volver a la Selección Argentina"

El integrante de Amigos del Tiro con Arco Comodoro Rivadavia encara un primer semestre con tres competencias. La primera será en Bahía Blanca, luego irá a Pigüé y después asistirá a un Sudamericano en Chile.

A fines del 2025, Ottoniel Hernández dio un giro en su carrera deportiva y decidió volcarse de lleno a la categoría Recurvo Olímpico. Y desde diciembre del año pasado que viene haciendo la pretemporada con el objetivo primordial de regresar a la Selección Nacional de la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO).

“Estoy contento por haber cambiado la categoría y volver al olímpico, fue una pretemporada distinta porque pude conocer el arco para empezar la proyección, el trabajo y la dedicación que necesita la categoría es mucho más que cualquier otra, es la única de Juegos Olímpicos”, valoró el arquero.

Pero para lograr representar nuevamente al país debe participar en tres torneos. El primero será en marzo en Bahía Blanca, en un certamen al aire libre o categoría olímpica que organiza el Circulo Bahiense de Arquería (CBA).

Posteriormente, en abril, será el turno de Pigüé y otra competencia al aire libre organizada por el Club Tiro Federal Pigüé. Y en mayo cruzará la cordillera para competir en el Sudamerican Championship en Santiago de Chile,

En ese sentido, Hernández describió que “son proyectos para cumplir, son estándares que tienen un puntaje y con esa aparición voy a poder entrar en la Selección Nacional. Ese es el objetivo principal y para eso hay que trabajar, hay que enfocarse como siempre”.

Y estimó el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes: “Siempre me están acompañando desde que era nene, sigo avanzando y creciendo y ellos siguen conmigo, vamos a la par. Estoy muy contento por la ayuda y eternamente agradecido, porque todo lo que he logrado también es por ellos, es un mérito en equipo”.