Con más de 32 grados a las 14:00, la ciudad quedó cuarta en el ranking nacional del Servicio Meteorológico, en una jornada marcada por el calor intenso en gran parte de Chubut.

Comodoro está entre las ciudades con mayor temperatura del país

Comodoro Rivadavia atraviesa una de las tardes más calurosas del verano y se posiciona entre las ciudades con temperaturas más elevadas de la Argentina.

Según el registro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pasadas las 14 horas el termómetro marcó 32,1 grados, lo que ubica a la ciudad en el cuarto lugar del ranking nacional.

El listado es encabezado por Trelew, que alcanzó los 35°, seguida por Las Lomitas, en la provincia de Formosa con 32,6°, mientras que Puerto Madryn ocupó el tercer puesto con 32,4°. De este modo, Chubut concentró tres de las cuatro ciudades más calurosas del país durante la jornada.