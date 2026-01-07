La iniciativa se realizará los días 7 y 8 de enero en Alem 93, con el objetivo de reunir insumos básicos y acompañar a quienes atraviesan la emergencia provocada por los incendios forestales.

Comodoro organiza una colecta solidaria para asistir a familias afectadas por los incendios en la cordillera

Frente al impacto que los incendios forestales están generando en distintas zonas de la cordillera, vecinos y vecinas de Comodoro Rivadavia impulsan una colecta solidaria destinada a colaborar con las familias damnificadas. La propuesta busca canalizar la ayuda de la comunidad en un contexto marcado por la urgencia y la necesidad de asistencia concreta.

La recolección de donaciones se llevará adelante los días martes 7 y miércoles 8 de enero, en el horario de 9 a 17, en el punto de recepción ubicado en Alem 93. Allí se recibirán insumos considerados prioritarios para la atención y el acompañamiento de las personas afectadas.

Entre los elementos solicitados se encuentran agua potable, pastillas de menta, toallas, Platsul, gel post solar y barritas de cereales. Desde la organización remarcan que cada aporte, por pequeño que parezca, resulta valioso en un escenario donde la ayuda colectiva se vuelve fundamental.