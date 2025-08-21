Comodoro potencia su consolidación como ciudad de grandes eventos deportivos

Una vez más, la ciudad reafirma su compromiso con el deporte, como motor de desarrollo e integración social, y se posiciona a nivel nacional como una ciudad sede de grandes eventos. En esta oportunidad, será sede del Torneo Nacional de Clubes Adulto “B” de Handball.

El intendente Othar Macharashvili, encabezó la presentación oficial del Torneo Nacional de Clubes Adulto “B” de Handball, que se desarrollará en Comodoro Rivadavia del 24 al 30 de agosto y contará con la participación de más de 500 deportistas de distintos puntos del país.

La conferencia de lanzamiento tuvo lugar en el Hotel Deportivo y contó con la presencia del presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro; el presidente de la Federación Chubutense de Balonmano, Rodrigo Consignani; y el titular de la Asociación Comodorense de Handball, Christian Valbuena.

Durante el acto, Macharashvili, destacó la importancia de que la ciudad continúe posicionándose como anfitriona de competencias nacionales. “Este tipo de eventos se logra gracias al esfuerzo colectivo de una comunidad comprometida y de un proyecto político que apuesta al desarrollo social y deportivo. Comodoro es una ciudad preparada para recibir grandes torneos y estos 500 deportistas serán también difusores de lo que sucede acá, de lo que somos capaces de construir juntos”, sostuvo.

Asimismo, el jefe comunal, valoró el trabajo articulado entre el Municipio, las instituciones deportivas y los dirigentes señalando “estoy orgulloso de conducir una ciudad con una sociedad tan activa y deportistas que nos representan con compromiso y dedicación. El crecimiento que estamos viendo, es fruto de la inversión sostenida y de una visión estratégica del deporte como herramienta de transformación social”.

Por su parte, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, subrayó que “los deportistas que nos representan son nuestros mejores embajadores”, al tiempo que agregó que “trabajamos todos los días para que el deporte local tenga las condiciones que se merece, y para que nuestra ciudad siga siendo elegida como sede de competencias de primer nivel. Este torneo, es una gran oportunidad para que los equipos locales compitan con los mejores del país y para que la comunidad pueda disfrutar de un espectáculo deportivo de calidad”, remarcó.

Trabajo mancomunado y altas expectativas

El presidente de la Federación Chubutense de Balonmano, Rodrigo Consignani, celebró el respaldo recibido para la organización del evento destacando que “las expectativas han sido superadas. Vamos a recibir 500 personas que no solo vienen a competir, sino que también van a generar movimiento económico en nuestra ciudad, en un contexto difícil para el país”.

El Torneo Nacional de Clubes Adulto “B” de Handball, es organizado por la Federación Chubutense de Balonmano con el acompañamiento del Municipio, a través de Comodoro Deportes, y el respaldo de Chubut Deportes. “Este torneo permite que nuestros equipos puedan medirse con los mejores y tener la posibilidad de ascender al Nacional A. Es un orgullo ver el crecimiento que venimos logrando”, indicó Consignani.

El certamen, que será fiscalizado por la Confederación Argentina de Handball, tendrá como sedes los Gimnasios Municipales N° 2 y N° 4, y la Escuela N° 722. Del mismo, participarán 16 equipos en la rama masculina y 16 en la femenina, provenientes de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Río Negro, Santa Fe y Mendoza, entre otras. Comodoro estará representado por los clubes Petroquímica y Municipal Km. 5 (masculino), y Municipal Recrear (femenino).