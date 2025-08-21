Más de 350 hinchas de la Universidad de Chile detenidos

La Policía trasladó a los simpatizantes visitantes a Puerto Madero, donde permanecen demorados para su identificación luego de los graves incidentes en el Libertadores de América.

La noche en Avellaneda quedó marcada por la violencia y la destrucción en el duelo de Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y la Universidad de Chile. Lo que comenzó como un partido de fútbol terminó en un operativo policial de gran escala que dejó como saldo la detención de 350 simpatizantes chilenos.

Los hechos ocurrieron en la tribuna Pavoni Alta del estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, cuando desde el sector visitante comenzaron a arrojar butacas, piedras y hasta una bomba de estruendo contra la parcialidad local, lo que desencadenó una batalla campal.

Tras los disturbios, las fuerzas de seguridad actuaron de manera inmediata y desplegaron un operativo que permitió aislar a los hinchas visitantes. Luego, los trasladaron en grupos hasta dependencias en Puerto Madero, donde permanecerán demorados hasta ser identificados uno por uno.

El procedimiento tiene como objetivo establecer responsabilidades individuales y determinar posibles sanciones judiciales y deportivas que podrían impedirles volver a ingresar a espectáculos en Argentina.

El accionar de los fanáticos de la “U” no solo incluyó proyectiles y agresiones directas, sino también destrozos dentro de las instalaciones del estadio. Los baños fueron vandalizados, varias butacas arrancadas y en la tribuna alta se registraron focos de incendio. Todo esto obligó a la suspensión del partido en los primeros minutos del segundo tiempo, en medio de un clima de caos total.

Según trascendió, la Policía buscará articular con Migraciones y la Conmebol para determinar qué sanciones se aplicarán, tanto en el plano deportivo como en lo personal. Mientras tanto, las imágenes de los desmanes recorrieron los medios de ambos países y generaron un fuerte repudio social.

Lo que debía ser una fiesta internacional de fútbol terminó en un escenario de violencia que puso en riesgo la integridad de miles de personas. Los 350 detenidos permanecerán bajo custodia hasta que finalice el proceso de identificación, y se espera que las medidas posteriores incluyan prohibiciones para asistir a futuros partidos en territorio argentino.