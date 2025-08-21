El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió a los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda y ordenó acciones diplomáticas para asistir a los hinchas chilenos heridos y detenidos.

Gabriel Boric condena la violencia en el partido de Independiente y U de Chile

A través de la red social X, el mandatario chileno calificó los hechos como "graves" y lamentó que lo ocurrido esté "mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización". Boric remarcó que "nada justifica un linchamiento" y aseguró que la justicia deberá "determinar los responsables".

El presidente también confirmó que instruyó al embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera Gallo, para que se dirija personalmente a la comisaría y al hospital donde se encuentran los afectados para brindarles asistencia.

Los enfrentamientos se desataron cuando la barra de Independiente irrumpió en la tribuna de los visitantes. La brutal agresión dejó un saldo de al menos 18 heridos y 110 detenidos.

El embajador Viera Gallo confirmó que hay al menos un chileno en estado grave, internado en un hospital de Avellaneda. Respecto a los detenidos, aseguró que recibirán la asistencia consular necesaria.

La violencia obligó a suspender el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, dejando un amargo final para un encuentro que debió ser una fiesta deportiva.