Luka Salesky, la ilusión comodorense en los Panamericanos Junior

El karateka es parte de la delegación argentina que participa en el certamen que se desarrolla en Asunción del Paraguay. Comenzará a competir este viernes en la categoría -75kg. masculino, donde afrontará siete peleas con los mejores del continente.

Hasta el 23 de agosto se están desarrollando los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, certamen que cuenta con la participación de más de 4.000 atletas en 42 disciplinas y que es considerado como la mayor fiesta del deporte juvenil continental.

En la capital de Paraguay, solo seis chubutenses tienen el honor de ser parte de la delegación nacional y entre ellos se destaca el comodorense Luka Salesky, quien representará a nuestro país en Karate.

El atleta local estará compitiendo el viernes en el Polideportivo Deportes Urbanos, luego de haber conseguido una de las plazas en el clasificatorio del Campeonato Sudamericano de San Pablo 2024.

Salesky ha intensificado sus entrenamientos mediante campus y convocatorias porque la competencia será muy exigente, ya que será bajo el denominado sistema Round Robin (todos contra todos). Solo ocho atletas del continente han obtenido la clasificación, por lo cual el deportista local tendrá que afrontar siete exigentes peleas.

"Estar donde llegó Luka es un grandísimo logro, porque es el resultado de un gran camino transitado, de competencias afrontadas y de exhaustivos entrenamientos, y muchas horas de dedicación. Es el premio a la constancia”, indicó Daniel Moroncini, presidente de la Federación Chubutense de Karate-Do Deportivo.

"Verdaderas competencias de Circuitos Oficiales, Federaciones Provinciales y Nacionales, respaldadas por el COA (Comité Olímpico Argentino), son lo que hacen que estos logros sean tan importantes en la vida de un deportista y, más allá de los resultados, el objetivo nuestro como profesores ya está cumplido”, sentenció.