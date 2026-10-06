Comodoro prepara su frente costero para el lanzamiento oficial de la temporada

De cara al inicio formal de la temporada estival, la Municipalidad puso en marcha un intensivo plan de acondicionamiento, embellecimiento y preservación del paseo costero de la ciudad. Las cuadrillas ya avanzan con los trabajos en la Costanera local, que este sábado será el escenario principal del evento de apertura.

En ese sentido, el gerente del Ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, indicó que "las tareas de remodelación en el sector central incluyen pintura del muro costero, acondicionamiento del entorno y mantenimiento integral de los edificios públicos, como el sector de sanitarios. Además, se están llevando a cabo trabajos de parquización con flora nativa para jerarquizar el espacio y mejorar la experiencia de vecinos y visitantes".

En materia de infraestructura náutica, se trabaja en el mejoramiento de la bajada habilitada por ordenanza, ubicada junto al muro de la Zona Franca, lindante a la Armada Argentina. Dicho punto clave sirve de base operativa para los prestadores turísticos locales que ofrecen excursiones marítimas, buceo embarcado y el próximo inicio de la temporada de avistaje de ballenas.

“Queremos que la experiencia sea cada vez mejor para quienes disfrutan de este espacio a diario", dijo Carrasco.

El plan de obras no se limitará a la jornada inaugural del fin de semana, sino que mantendrá continuidad durante las semanas siguientes para abarcar la totalidad del litoral comodorense, desde los accesos del sector sur hasta Caleta Córdova y el Área Natural Protegida Rocas Coloradas.

En ese sentido, desde el Municipio se detalló que en el Paseo Costero Central los trabajos de reacondicionamiento general, pintura y recambio de baldosas abarcan desde la ex Proveeduría hasta el Puerto.

Asimismo, en las Playas Agrestes y el Sector Sur -como Stella Maris y la Bajada de los Palitos-, se realizan tareas de limpieza, apertura y acondicionamiento de caminos de acceso e infraestructura básica.

La puesta en valor también llega a Caleta Córdova con la intervención en la plaza central y la zona de estacionamiento del sector de guardavidas, sumado al abordaje progresivo en los balnearios de mayor afluencia como Km 3, Km 4 y Restinga Alí.