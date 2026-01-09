Comodoro presentó la agenda cultural del verano

Las actividades gratuitas se llevarán a cabo en diferentes espacios públicos de la ciudad. La programación incluye ferias, música, danza, cultura urbana, folklore, tango e iniciativas recreativas para todas las edades.

En el marco de las políticas culturales que impulsa el Municipio de Comodoro Rivadavia, orientadas a garantizar el acceso equitativo a la cultura, fortalecer la identidad local y promover el uso de los espacios públicos como ámbitos de encuentro, se presenta la Agenda Cultural de Verano 2026, con propuestas descentralizadas y abiertas a toda la comunidad.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas durante el verano. “Esta agenda cultural busca que la ciudad siga siendo un punto de encuentro donde la cultura se viva en los espacios públicos y llegue a todos los barrios. Apostamos a los artistas locales, al trabajo comunitario y a generar propuestas gratuitas para todas las edades”, señaló.

Asimismo, la funcionaria remarcó que las actividades en plazas “no solo promueven el acceso a la cultura, sino también el juego, la recreación y la participación de las familias”.

EL PROGRAMA

Durante los fines de semana de enero se llevará adelante la Feria de Artesanos y Diseñadores, un espacio que reúne producción local, identidad cultural y diseño independiente. La primera fecha será este fin de semana en el exterior del Centro de Información Pública, de 15:00 a 21:00, mientras que las siguientes se desarrollarán los días 17, 18, 24 y 25 de enero, en el mismo lugar y horario.

Por otro lado, el tango y las milongas al aire libre también formarán parte de la agenda con intervenciones abiertas a la comunidad. El jueves 15 de enero, a las 19:00, se realizará una intervención de tango en el Paseo Costero. En tanto, la Milonga Callejera CAT tendrá lugar los días 16, 23 y 30 de enero, de 20:00 a 22:30, con clase previa de tango a las 19:00, a cargo del profesor Marcos Zárate, en el exterior del Museo Ferroportuario. Asimismo, la Milonga y Folklore de Proyección Sur se desarrollará los días 18 y 25 de enero, de 17:00 a 19:00, en la plaza Carlos Gardel.

CULTURA EN LAS PLAZAS

En cada una de estas propuestas habrá participación de artistas locales, espectáculos en vivo y juegos recreativos, promoviendo espacios de encuentro, participación y disfrute familiar.

En este sentido, la Plaza de Rock se realizará el 17 de enero, de 17:00 a 21:00, en el Paseo Costero de Km. 5. Por su parte, la Plaza Cultural tendrá lugar el 18 de enero en zona sur (barrio Stella Maris/plaza Puerto Argentino), con la participación de la Asociación de Feriantes y Artesanos del barrio Saavedra, y el 25 de enero en zona norte, en el barrio Gasoducto, desde las 16:00 horas en ambas jornadas.

La Plaza Joven se desarrollará el 24 de enero, de 17:30 a 20:30, en la plaza de Las Naciones, mientras que la Batalla Flow CR–2° Edición cerrará la agenda el 31 de enero en la plaza Soberanía, de 16:00 a 21:00, con la participación de artistas locales y nacionales.

La Agenda Cultural de Verano 2026 invita a disfrutar del arte, la música y la danza en cada rincón de la ciudad, reafirmando el compromiso del Municipio con la cultura como derecho y como herramienta de integración y encuentro comunitario.

TALLERES DE VERANO

Además de la agenda artística, la Secretaría de Cultura pone en marcha los Talleres de Verano, que iniciarán el próximo 12 de enero. Las propuestas son abiertas y gratuitas, con distintas disciplinas y sedes barriales. Los talleres disponibles son:

Taller de Folklore - Prof.Jerónimo Arroyo

Martes y jueves: 15 a 17 hs

Lugar: Vecinal Barrio Moure

Tango Social - Prof.Marcos Zárate

Martes: 19 a 20:30 hs – Parque de la Ciudad Km 3

Viernes: 19 a 20 hs – Exterior Museo Ferroportuario

Taller de Folklore - Prof. Marcos Zárate

Miércoles: 19 a 20:30 hs

Lugar: Parque de la Ciudad Km 3

Zumba y Ritmos - Prof.Daniela Becerra

Lunes, miércoles y viernes: 20 a 21 hs – Vecinal La Floresta

Jueves: 17 a 18 hs – Exterior del CIP

Taller “Canto de Verano”. Dirección Alejandro Hernández

Miércoles y jueves: 16 a 18 hs

Lugar: CIP