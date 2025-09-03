Comodoro recibirá la tercera División de Honor femenina

Se realizará del 7 al 12 de septiembre, en el gimnasio municipal 3. El certamen, organizado por la Asociación Femenina de Futsal comodorense, cuenta con la fiscalización de la Confederación Argentina (CAFS) y el apoyo de Comodoro Deportes. Serán los mejores 16 equipos del país, incluyendo a las locales JM Futsal y Comodoro FC, además de las actuales bicampeonas mendocinas de UJEMVI.

JM Futsal y Comodoro FC serán anfitrionas de la tercera División de Honor femenina de Futsal, torneo nacional de clubes que se desarrollará en la ciudad del 7 al 12 de septiembre.

El escenario será el Gimnasio Municipal Nº3 del barrio Máximo Abásolo, en un certamen organizado por A.Fe.C.Fu.Sa. (Asociación Femenina Comodoro Fútbol de Salón), con fiscalización de CAFS (Confederación Argentina de Fútbol de Salón) y el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Serán cuatro zonas de cuatro equipos, jugándose fase de grupos del domingo 7 al martes 9, con clasificación a cuartos de final para los dos mejores elencos de cada zona, luego semifinales y jornada final.

JM integra la Zona C junto a Lala Gym (Esquel), Suela Caramelo (Puerto Madryn) y Las Galácticas (Pico Truncado), mientras que Comodoro FC comparte la Zona B junto a Comunicaciones (Corrientes Cap.), Italy Futsal (Esquel) y las actuales campeonas del mundo Municipalidad de Maipú (ganadoras de la primera edición de la Intercontinental Cup femenina 2025 en Mar Chiquita).

En las otras llaves, la Zona A tiene a Cementista (Mendoza), Portuarias (Formosa), Las Lobas (Puerto Deseado) y Universitario (Caleta Olivia); la Zona D, por su parte, tiene como favoritas a las bicampeonas nacionales de UJEMVI (Mendoza), junto a Franjeadas (Formosa), Transporte Rolando (Esquel) y Jaguareté (Corrientes Cap.).

Cabe destacar que justamente UJEMVI y JM Futsal fueron la final de las dos primeras ediciones de la máxima competencia nacional a nivel clubes CAFS, con sendos triunfos para las mendocinas.

Comodoro hará su debut el domingo a las 20:00 ante Italy, y luego a las 21:30 JM Futsal irá ante Lala Gym, manteniéndose esos horarios para los choques de lunes (Comodoro-Comunicaciones y Suela Caramelo-JM) y martes (Maipú-Comodoro y JM-Galácticas), jugándose además el resto de la jornadas, con la acción del certamen nacional comenzando a las 11:00 de domingo a martes, siempre en el Municipal Nº3.