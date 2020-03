Comodoro reunió a concejalas peronistas de la Patagonia

En la jornada del sábado se realizó un encuentro de concejales del Frente de Todos con la participación de los ediles locales junto a sus pares de Sarmiento, Gaiman, Puerto Madryn, La Pampa y también de localidades de Buenos Aires como Moreno, San Martín y Tres de Febrero. Además, asistieron representantes de la Federación Argentina de Municipios que impulsaron la creación de una Red Federal de Concejalas en la Patagonia que se constituyó al finalizar el encuentro. Durante el desarrollo se plantearon cuestiones como la diversificación productiva, la implementación de políticas contra el hambre en Argentina y el rol de la mujer en la toma de decisiones.

La titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, manifestó: “al llegar a Comodoro Rivadavia me dijeron que la ciudad era distante de la política, pero más allá de esa percepción conocí las juntas vecinales con una gran capacidad de participación ciudadana, que han encontrado un modelo para llevar adelante la voz de aquellos que no tienen voz desde ese primer eslabón que es el barrio”. La edil valoró el trabajo de las vecinales al expresar: “eso habla de la democratización de la palabra y de las decisiones y para dónde va Comodoro, cuál va a ser el perfil de la ciudad y qué oportunidades le vamos a dar a los pibes que nacen y estudian acá, y qué futuro estamos promoviendo desde nuestros lugares, para eso hay que trabajar”.

En cuanto a la desigualdad social en la ciudad, Tolosa Paz manifestó: “Comodoro es una ciudad rica en recursos, con una industria petrolera pujante y un gran ingreso per cápita donde el hambre no tiene ninguna razón de ser, sin embargo, se sabe que existe una tremenda desigualdad social en esta ciudad y para que esa desigualdad se exprese debe tener voz en la caja de resonancia que es el Concejo Deliberante”. En ese sentido se comprometió a “compartir varios proyectos de ordenanza que han surgido del debate en otros Concejos Deliberante de la Argentina”.

Respecto a los recursos y abastecimiento alimenticio en Argentina, Tolosa Paz indicó: “cada provincia que visitamos tiene un perfil productivo a desarrollar asociado a la producción de alimentos, si uno llega a Comodoro y ve el mar piensa qué productos podemos extraer, no solamente para generar divisas que son necesarias, sino pensando en un modelo productivo de consumo interno para nuestros compatriotas”.

Finalmente la funcionaria se comprometió “desde la Federación Argentina de Municipios, con la Red Federal de Concejalas y con el apoyo de nuestro Presidente de la Nación a que Chubut tenga voz, que los funcionarios vengamos aquí a escuchar cuales son los proyectos que tienen, cómo trabajar para unir la región patagónica y que finalmente puedan generar trabajo por fuera de la estacionalidad de la industria petrolera”.

Mientras, la concejala comodorense Viviana Navarro se mostró esperanzada esperando poder “conseguir las cosas que como región necesitamos, a veces los concejales tenemos límites y tenemos que golpear las puertas de un diputado o funcionario provincial”.

En ese sentido expresó: “la situación financiera de la provincia es terrible, los empleados estatales siguen cobrando escalonado pero desde el municipio debemos darle a la gente la seguridad de brindar lo que el gobierno provincial no puede brindar como la salud, a través de la atención en salas municipales.

La concejala Navarro aprovechó la oportunidad para expresar la necesidad de “una nueva red eléctrica para el CABIN, para que los pacientes oncológicos no tengan que ir a Buenos Aires, generando disgregación familiar y desarraigo, necesitamos que ustedes nos ayuden para lograr esa calidad de atención no solo para Comodoro Rivadavia sino para la región”. También agregó que “hay problemas que nos aquejan a nosotros y a la gente de Sarmiento y Caleta Olivia como es el agua, un tema que debemos resolver urgentemente para que no nos falte ese elemento líquido vital”. Finalmente reflexionó que “necesitamos ordenar la región dejando de lado egoísmos y personalismos”.