Se desarrollará del 3 al 10 de diciembre en el Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3. Tendrá a los mejores exponentes de la Argentina.

Comodoro Rivadavia será sede del Nacional de Gimnasia de Trampolín

Del 3 al 10 de diciembre, en las instalaciones del Club Ingeniero Luis A. Huergo, se desarrollará el Nacional de Gimnasia de Trampolín y será un torneo histórico para la ciudad ya que tendrá a los mejores exponentes de Argentina.

La competencia es organizada por la escuela CR Tumbling Club, cuenta con el apoyo y acompañamiento de Comodoro Deportes, y es avalada por la Confederación Argentina de Gimnasia.

Se va a disputar en las tres modalidades: Tumbling (se desarrollará en la cancha principal), Trampolín y Dobleminitramp (se llevará a cabo en las canchas alternativas).

Competirán alrededor de 500 gimnastas provenientes de Jujuy, Salta, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.

Al respecto, la referente Evangelina Nahuel manifestó que “venimos trabajando hace años y este Nacional para nosotros es la frutilla del postre. Esta temporada por suerte la Confederación nos designó como sede de un evento tan importante y para nosotros es una alegría”.

Nahuel remarcó que “vienen casi 500 gimnastas, que incluyen a la mayoría de la Selección Argentina, y para nosotros es un desafío albergar a tantas personas, y también es un desafío porque es una disciplina nueva. Invitamos a la gente que venga, conozca el deporte y nos acompañe”.

La gimnasta Florencia Famoso será una de las protagonistas de la ciudad en el Nacional y tendrá acción en Nivel A Dobleminitramp, Nivel A Tumbling y Nivel B Sincronizado Mixto.

La comodorense tiene experiencia en competiciones nacionales e internacionales. Se destaca el segundo puesto en el 2024 en la final de la categoría 17+ en la Copa Sudamericana Abierta de Clubes en Colombia.

Y esta temporada se consagró subcampeona en la modalidad Tumbling Nivel A 17+ en el Campeonato Sudamericano realizado en Cochabamba, Bolivia.

Famoso contó que “venimos entrenando todos los días hace muchas semanas, incluso los fines de semana. Ahora va a llegar la tumbling nueva en la que se va a competir y ahí vamos va a practicar mucho mejor”.

Y añadió que “competir en Comodoro es especial y muy importante. También me da muchos nervios porque va a estar la gente que considero importante y nunca me vieron competir a esta nivel”.

Por último, resaltó que “es un orgullo poder tener a los mejores gimnastas en Comodoro, van a poder conocer y eso es muy importante”.

GIMNASTAS DE CR TUMBLING CLUB EN EL NACIONAL

- Sofía Vidal: Nivel D en Trampolín (7 a 9 años). Nivel C en Dobleminitramp.

- Luisana Vidal: Nivel C (13-14) en Trampolín y Dobleminitramp. Nivel C 13+ Trampolín Sincronizado Mixto

- Ulises Sancho: Nivel C en Trampolín y Dobleminitramp. Nivel C Sincronizado Mixto.

- Mía Pavón: Nivel D en Dobleminitramp, Trampolín y Sincronizado.

- Emilia Martínez Araujo: Nivel D en Dobleminitramp, Trampolín y Sincronizado.

- Emilia Pintos: NIVEL D EN Dobleminitramp, Trampolín y Sincronizado.

- Neytiri Calculef: Nivel D en Dobleminitramp, Trampolín y Sincronizado.

- Florencia Famoso: Nivel A Dobleminitramp. Nivel A Tumbling. Nivel B Sincronizado Mixto.

- Elías Pineda: A1 Dobleminitramp. B Trampolín. B Trampolín Sincronizado Mixto.