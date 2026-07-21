Comodoro Roller Derby se ilusiona con el Nacional Argenchamp

Los días 26 y 27 de septiembre, en el Gimnasio de la Escuela Nº211, Comodoro Roller Derby organizará la 2da fecha de la categoría B del Torneo Nacional Argenchamp, el certamen más importante del país. En el que participarán Cmillero, Bastardas de Buenos Aires, Barderas de Neuquén y el equipo comodorense.

Zaedyus Comodoro Roller Derby afronta un nuevo desafío con el Nacional Argenchamp, el certamen más importante del país que ya disputó su primera fecha en Buenos Aires y que por primera vez se desarrollará en Comodoro Rivadavia.

Este torneo comenzó hace tres años y la 2ª fecha de la categoría B se llevará a cabo los días 26 y 27 de septiembre, en el Gimnasio de la Escuela 211. Además de la institución anfitriona, jugarán Cmillero (Liga 2x4 de Buenos Aires), Bastardas (Buenos Aires) y Barderas (Neuquén).

La doble jornada contará con el valioso trabajo de los jefes oficiales Cynthia Tato Jardón y Gabriela Ines Mennitto, quienes tienen una gran experiencia internacional y fiscalizarán la competencia junto a su equipo integrado por más de 20 personas.

Gabriela Rodríguez, integrante de Comodoro Roller Derby y a su vez jugadora de Bansai Roller Derby Categoría A Buenos Aires, afirmó que “esta es la fecha más al sur que se hizo desde que arrancó hace 3 años el Argenchamp. En diciembre del año pasado tuvimos la Sudacon y ahora viene un segundo desafío en nuestra ciudad, que también es un objetivo del equipo”.

En ese sentido, valoró “la ayuda de Comodoro Deportes y Hernán Martínez, porque podemos gestionar diversas cosas que hacen a la logística para que la gente pueda llegar, estar bien y que todo se dé lo más acorde posible”.

Asimismo, Rodríguez resaltó el crecimiento que vienen sosteniendo: “Hace mucho tiempo venimos haciendo estos intercambios, tratando de viajar o de organizar, no hay año que no tengamos actividad deportiva. Entonces eso nos ha hecho crecer muchísimo, tenemos un equipo competitivo, que era lo que queríamos, ingresamos al torneo Argenchamp, que es el más importante del país y ya eso para nosotros es un logro”.

Cabe resaltar que, Zaedyus Comodoro RD tiene como entrenadora a Daniela Giménez Corbera, quien también es jugadora de Bansai Roller Derby Categoría A Buenos Aires. En tanto, Ariana Laso es la capitana del equipo local.

Sobre la competencia que se aproxima, Laso aseguró que “venimos preparándonos un montón, entrenando a full, aprendiendo muchas cosas nuevas en cada entrenamiento para llegar a la fecha de la manera más óptima. En la primera fecha en Buenos Aires sumamos un montón de experiencia, aprendimos de los otros equipos y fue un desafío para nosotras”.