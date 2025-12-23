Comodoro se integra a una red cultural internacional que une América, África y Europa

La ciudad participó como socio internacional del programa “Ciudades del Saber”, una experiencia de cooperación cultural que fortaleció bibliotecas y museos mediante capacitación, mentorías e intercambio con municipios de Portugal, Cabo Verde y Mozambique.

Comodoro Rivadavia fue parte de una iniciativa de cooperación cultural de alcance internacional que conectó a ciudades de tres continentes. Se trata del proyecto “Ciudades del Saber”, desarrollado entre 2024 y 2025, que promovió el fortalecimiento institucional de bibliotecas y museos a partir del intercambio de conocimientos, la formación profesional y el trabajo colaborativo entre gobiernos locales.

La experiencia se llevó adelante bajo un esquema de cooperación triangular que vinculó a América Latina, África y Europa, con la coordinación del Municipio de Faro, en Portugal, y la participación de las ciudades de Praia, en Cabo Verde, y Matola, en Mozambique. En ese marco, Comodoro Rivadavia intervino como socio internacional, aportando y recibiendo herramientas para la modernización de sus políticas culturales.

Equipos técnicos del Municipio formaron parte de un programa de capacitación que reunió a 70 profesionales y ofreció 84 horas de formación certificada. Los contenidos abordaron ejes estratégicos para la gestión cultural contemporánea, como transformación digital, sostenibilidad ambiental, perspectiva de género, bilingüismo y diversidad lingüística. A esto se sumó un programa de mentorías destinado a directivos y técnicos especializados, orientado a consolidar capacidades y asegurar la continuidad de las prácticas incorporadas.

La secretaria de Cultura de Comodoro Rivadavia, Liliana Peralta, destacó el valor de la experiencia y señaló que la participación en “Ciudades del Saber” representó “una oportunidad concreta de crecimiento para nuestros equipos y una experiencia profundamente enriquecedora, tanto en lo profesional como en lo humano”. Según explicó, el contacto con ciudades de otros continentes permitió revisar metodologías de trabajo, sumar nuevas miradas y reforzar el papel de bibliotecas y museos como espacios abiertos, inclusivos y con fuerte anclaje comunitario.

En la misma línea, la funcionaria subrayó el impacto a largo plazo del proyecto al afirmar que la cooperación cultural “no es solo un intercambio de saberes, sino una inversión estratégica en políticas públicas que dejan capacidades instaladas”. En ese sentido, remarcó que los aprendizajes obtenidos se traducen en mejores servicios culturales para la comunidad y consolidan una gestión más participativa, moderna y sostenible.

El proyecto incluyó cinco acciones estructurantes: un programa de capacitación, un sistema de mentorías, el desarrollo de una plataforma digital común para el inventario museológico y la realización de dos encuentros internacionales que reunieron a equipos técnicos y responsables institucionales de los cuatro territorios involucrados.

“Ciudades del Saber” fue financiado por el Fondo de Cooperación Triangular SEGIB–Portugal, impulsado por la Secretaría General Iberoamericana junto al Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. Su objetivo central fue fortalecer las capacidades profesionales en bibliotecas y museos, modernizar metodologías de trabajo y promover espacios culturales más sostenibles, inclusivos y conectados con sus comunidades.

Como cierre del proceso, en septiembre de 2025 representantes de Comodoro Rivadavia participaron del II Encuentro Internacional Ciudades del Saber, realizado en Faro. La actividad reunió a 26 dirigentes y técnicos de los municipios socios e incluyó paneles temáticos, mesas de trabajo, visitas técnicas a espacios culturales y talleres colaborativos enfocados en participación comunitaria y sostenibilidad cultural.