Comodoro será sede de las 42° Jornadas de Estudiantes de Ingeniería Industrial

La ciudad de Comodoro Rivadavia será sede, los días viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, de la 42° edición de las Jornadas en Simultáneo de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines (JoSEII). El encuentro, de alcance nacional, tiene como objetivo promover el intercambio académico y profesional, así como el acercamiento entre la universidad y los distintos sectores productivos de la región.
La organización del evento está a cargo de la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines (AArEII) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
La propuesta contempla actividades dirigidas a toda la comunidad estudiantil de ingeniería, independientemente del año que estén cursando, con el propósito de ampliar la mirada sobre la diversidad industrial y productiva de Comodoro, más allá del ámbito petrolero.
El cronograma incluirá visitas técnicas a empresas locales durante la mañana del viernes, mientras que el sábado se desarrollarán cuatro conferencias y un taller orientado al desarrollo de habilidades blandas, con foco en la gestión de la inteligencia emocional.
Las JoSEII se realizan de manera autogestionada por los estudiantes y cuentan con el acompañamiento de la UNPSJB, el municipio, el puerto local y diversas empresas e instituciones privadas. La inscripción permanece abierta a través de las redes sociales de la organización (@aareii.unpsjb).