Comunidad universitaria de Caleta anuncia movilización

La marcha federal para repudiar y rechazar el veto de Javier Milei a la Ley Financiamiento Universitario, también tendrá vigencia este miércoles en Caleta Olivia.

La movilización comenzará a las 12:30 desde el edificio de la unidad académica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y llegará hasta la plazoleta del Gorosito donde

expondrán varios oradores y se dará la lectura de un documento unificado.

Se espera que sea masiva dado que el grupo que la coordina hizo un llamado público a toda la comunidad para sumar su adhesión a la defensa de la educación pública.

Tres de sus referentes que indistintamente representan a frentes estudiantiles y a los no docentes, Daniela Gutiérrez, Carmen Luna y Valeria Paulete (foto), fueron voceros en la conferencia de prensa que ofrecieron a mediodía de este martes en la cantina del edificio universitario.

“Estamos viendo un alto grado de crueldad del gobierno nacional hacia todo lo que implica la garantía de derechos” expresaron, al hacer referencia no solo al veto impuesto a la ley de debe asegurar el financiamiento de las universidades públicas sino también el sistema de emergencia sanitaria pediátrica.

En esa misma línea manifestaron que “también nos preocupa el ataque hacia los jubilados y hacia otros sectores vulnerables de la sociedad”.

Y respecto al caso puntual de la UNPA, subrayaron que la misma es una institución muy importante en la región patagónica y posibilita que muchos jóvenes que no tienen recursos para continuar estudios superiores en otras ciudades del país, tengan la posibilidad de hacerlo en su lugar de residencia

Por su parte, en declaraciones previas que formulara a un programa radial del multimedio InfoCaleta, el decano Claudio Fernández volvió a referirse a la crítica situación que atraviesa el sistema universitario público.

En ese sentido describió que “venimos de dos años de un presupuesto prorrogado que no nos garantiza el financiamiento que necesitamos”.

Respecto a la unidad académica local de la UNPA dijo que “estamos tratando de sostener todas las actividades pese a las restricciones económicas”.

“Pera ello pusimos en marcha una ingeniería financiera con fondos no recurrentes, pero el futuro es incierto”, manifestó el decano, quien al igual que en otras ocasiones por esta misma problemática, marchará al frente de la columna de manifestantes.