Con Ferro en la cima, la Liga Nacional cede el protagonismo a la Selección

El Verdolaga venció a Gimnasia y tiene un récord de 9 victorias y una sola caída; el torneo entró en un receso hasta el 3 de diciembre por la participación del combinado nacional en las eliminatorias al Mundial.

La semana número 9 de la Liga Nacional 2025/2026 le dio lugar a un receso de 10 días motivo de las eliminatorias de FIBA Américas para el Mundial Qatar 2027 en la que la Selección Argentina enfrentará por duplicado a Cuba, primero en La Habana el 27 de noviembre y, luego, en el estadio de Obras Sanitarias el 1° de diciembre.

Ferro le ganó a Gimnasia de Comodoro Rivadavia 84 a 72 en el estadio Héctor Etchart y continúa en lo más alto de la tabla de posiciones con nueve triunfos y solo una caída. El arranque de año para el Verdolaga es inmejorable porque también competirá en el Final Four de la Liga Sudamericana y muestra, de la mano del entrenador Federico Fernández, una regularidad de resultados que no tienen los demás clubes.

La Unión de Formosa, sin actividad esta semana, es su único escolta con ocho alegrías y cuatro caídas mientras que el mejor equipo de los últimos días fue Obras que, en su gira por Córdoba, derrotó a Atenas 80 a 74 e Independiente de Oliva 92 a 89 y escaló hasta el tercer lugar a pesar de haber caído frente a Instituto 79 a 71. En el triunfo sobre el griego, Pedro Barral se convirtió en el segundo mayor goleador de la historia de la institución con 4.441 puntos y dejó atrás al legendario Lázaro Borrell (4.433). El único que lo supera es Eduardo Dominé con 5.314 unidades.

Además, Peñarol de Mar del Plata cortó su racha de siete victorias seguidas con una derrota ante Oberá como local 87 a 71 y se ubica cuarto con la misma marca que el Tachero (7-4).

La Liga Nacional 2025/2026 se reanudará el 3 de diciembre con tres partidos: Atenas vs. Independiente, La Unión vs. Instituto y Ferro vs. Unión de Santa Fe.

Resultados de la semana 9

Racing 70-93 Gimnasia.

San Martín 75-63 Instituto.

Olímpico 83-71 Boca.

Unión 63-82 Peñarol.

Atenas 74-80 Obras.

Argentino 64-79 Gimnasia.

Regatas 74-60 Instituto.

Platense 82-78 Oberá.

Independiente 89-92 Obras.

Quimsa 61-71 Boca.

Ferro 84-72 Gimnasia.

Peñarol 71-87 Oberá.

Instituto 79-71 Obras.

Quinteto ideal – Semana 9

Agustín Facello - Olímpico 1-0 - 21 puntos, 6 asistencias, 26 valoración

Eric Flor – Platense 1-1 - 18,5 puntos, 4,5 rebotes, 6 asistencias

Emiliano Lezcano – Ferro 2-0 - 17,5 puntos, 4,5 rebotes, 3,5 recuperos

Agustín Brocal – Oberá 1-1 - 19 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias

Nakye Sanders – Atenas 0-2 - 14 puntos, 13,5 rebotes, 27 valoración.