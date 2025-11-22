Gimnasia no pudo con el líder Ferro

Perdió 84-72 y de esa manera resignó una racha de cuatro victorias seguidas en la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que se quedó en el tercer cuarto sin Martiniano Dato por descalificación, perdió este sábado de visitante frente a Ferro Carril Oeste por 84-72 y de ese modo, resignó una racha de cuatro victorias en fila por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Héctor Etchart del barrio porteño de Caballito, tuvo el arbitraje de Juan Fernández, Fernando Sampietro y Emanuel Sánchez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 18-19, 36-43 y 56-52.

En los primeros minutos se mostró intensidad, en los dos equipos. Ferro comenzó bien el primer cuarto, pero la Magia Verde ajustó en defensa -gran aporte de Carabali- y se pusieron en ventaja rápidamente. Los de Fernández no cesaron e insistieron con sus voluminosos ataques y se fueron al descanso 36-43 abajo.

El segundo tiempo se tornó más físico y apresurado. Los dos equipos llevaron a su rival a cometer errores no forzados y, producto de ello, sacaron ventaja.

En el cuarto final el margen de error fue mínimo, quien menos se equivocaba, se lo llevaba. El cierre fue todo de Rodrigo Gallegos que, con tres triples, sentenció el encuentro y fue así como Ferro se quedó con el festejo por 84 a 72, informó Prensa Ferro.

En el ganador, los destacados fueron Eduardo Vasirani -jugó de titular por el lesionado Alejandro Diez y fue el goleador-, de gran partido, con 22 puntos. 9 rebotes, 2 asistencias y 4 tapas.

Además, Gallegos, viniendo desde el banco, terminó con 15 puntos (5-7 en triples) y Emiliano Lezcano (13 unidades y 6 asistencias).

Por el lado de Gimnasia, su máximo anotador fue Marcos Chacón (13 puntos, 5 rebotes y una tapa), Bryan Carabalí (11 tantos, 10 rebotes y 2 tapas) y Anyelo Cisneros (11 unidades y 4 rebotes). Además, Juan Cárdenas totalizó 10 puntos, con 3 rebotes y una tapa.

Pese a la derrota, la gira no deja de ser más que positiva, ya que el equipo logró triunfos en Chivilcoy -ante Racing- como en Junín -frente a Argentino-, que le permitió escalar en la tabla. Ahora se encuentra 11º con seis éxitos y el mismo número de caídas.

Tras este juego, Gimnasia, que prefirió no arriesgar a Federico Grun, y que tampoco tuvo al pivote juvenil Jesús Centeno -además Sebastián Carrasco que se quedó en la ciudad-, regresa a la ciudad y no tendrá competencia oficial hasta la primera semana del próximo mes, ya que se viene la ventana internacional de los Clasificatorios de la FIBA para el Mundial de Qatar 2027.

Peñarol de Mar del Plata (5/12), Oberá Tenis Club de Misiones (14/12) y Quimsa de Santiago del Estero (18/12) serán los próximos desafíos en el Socios Fundadores.

Síntesis

Ferro 84 / Gimnasia 72

Ferro (18+18+20+28): Jano Martínez 7, Emiliano Lezcano 13, Jonatan Torresi 10, Valentín Bettiga 7 y Eduardo Vasirani 22 (fi); José Defelippo 8, Facundo Piñero 2, Felipe Rodríguez 0 y Rodrigo Gallegos 15. DT: Federico Fernández.

Gimnasia (19+24+9+20): Emiliano Toretta 9, Alahjan Banks 3, Mauro Cosolito 8, Anyelo Cisneros 11 y Bryan Carabalí 11 (fi); Marcos Chacón 13, Martiniano Dato (Ex) 5, Carlos Rivero 0 y Juan Cárdenas 10. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 18-19, 36-43 y 56-52.

Arbitros: Juan Fernández, Fernando Sampietro y Emanuel Sánchez.

Estadio: Héctor Etchart (CABA).