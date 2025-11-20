Gimnasia quiere extender su racha en Junín

Visita este jueves a Argentino, que marcha último en la Liga Nacional de Básquet y ganó un solo juego. El partido comienza a las 21.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este jueves a Argentino de Junín, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Fortín de las Morochas, dará comienzo a las 21, y los árbitros serán Alejandro Chiti, Raúl Lorenzo y Pablo Leyton.

El elenco, que conduce Pablo Favarel, llega a este partido con tres victorias al hilo, destacando que la última la logró cuando inicio esta segunda gira, por la provincia de Buenos Aires, aplastando en Chivilcoy a Racing por 93-70.

Además del base Sebastián Carrasco, quien se quedó en la ciudad recuperándose de su lesión, el escolta Federico Grun tampoco fue de la partida.

El escolta, nacido hace 29 años en Carmen de Patagones, buscará volver a tener acción en el juego de este jueves. De lo contrario, se lo esperará para el sábado, día en que Gimnasia visitará por la mañana a Ferro Carril Oeste en el cierre de su gira.

El equipo chubutense viene de hacer un gran partido, donde la defensa fue el punto fuerte que le permitió quedarse con un sólido éxito.

En ese contexto, y dentro de lo que fue un muy buen juego de equipo, volvió a destacarse Marcos Chacón (18 puntos), quien a través de un gran segundo tiempo, Gimnasia comenzó a escaparse en el marcador.

También fue clave la labor del escolta estadounidense Alahjan Banks, quien jugó su mejor partido con la camiseta del club comodorense, algo que se presumía iba a pasar en el inicio de esta segunda gira. Metió 11 puntos y además colocó 7 asistencias.

Cabe destacar que además de la baja de Carrasco, y de Grun, que está a punto de volver, el que no fue parte de roster, fue el pivote venezolano Jesús Centeno, quien se lesionó en el partido de la Liga Próximo.

Mientras tanto, Argentino, club que viene de jugar en las últimas dos temporadas por no descender, se encuentra en el último lugar con solo un triunfo en diez presentaciones.

Y debido a la mala campaña, la dirigencia del “Turco juninense” se puso de inmediato a buscar un nuevo DT y por eso ahora vuelve a contar con Adrián Capelli en lugar de Diego Camún, quien se desvinculó del club.

La formación titular de Argentino se conforma con Jeremías Sandrini, Martín Trelles Falcón, Dylan Smith, Dana Tate Jr. y Joao De Moraes. En el banco cuenta con Ramiro Frontera, Augusto Bruera, Xavier Reyes Cuevas -ex Gimnasia-, Aaron Pablo, Martino Caporaletti y Francisco Suárez.

La única victoria que logró Argentino en lo que va de la temporada fue -el 22 de octubre- y de visitante frente a Oberá de Misiones por 89 a 87.

Gimnasia, seguramente repita la inicial del último juego, con Toretta, Banks, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Caraballí. Chacón, Rivero, Dato, Cárdenas, Grun -si está listo para el regreso- y los juveniles Valentino Ayala, José Ignacio Copesky y Natalio Santacroce, ocuparán un lugar entre los sustitutos. Y hay que ver si está en condiciones el pívot Centeno.

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Mientras tanto, este mismo jueves desde las 17 se jugará el partido de la Liga Próximo. Gimnasia viene de ganarle a Racing por 82 a 78 y de esa manera se recuperó de la derrota que sufrió de local ante Regatas Corrientes.

De ese modo, el elenco que conduce Gustavo Sapochnik, llegó a las siete victorias y se ubica sexto en la tabla, con solo tres caídas.

Argentino, mientras tanto, se ubica 15º en la tabla con solo tres triunfos y siete caídas, y en su última actuación, cayó ante Platense de local 74-88.