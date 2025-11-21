Gimnasia también quiere ganarle al puntero Ferro

Lo visita este sábado en el cierre de su gira por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El partido arranca a las 11:30 y televisa TyC Sports.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este sábado al líder Ferro Carril Oeste de Capital Federal, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el estadio Héctor Etchart del barrio porteño de Caballito, dará comienzo a las 11:30 y será televisado por la señal de TyC Sports.

El elenco, que conduce Pablo Favarel, llega a este partido con cuatro victorias al hilo -dos de local y otras dos de visitante- y este sábado buscará continuar por la senda triunfal para así seguir escalando en la tabla.

Gimnasia arrancó la gira en la provincia de Buenos Aires con una sólida victoria ante Racing de Chivilcoy por 93-70 y dos días después, extendió su racha con el triunfo en Junín frente a Argentino -el último de la tabla- por 79 a 64.

En ese contexto, en esa última victoria se destacó la tarea del base Emiliano Toretta, quien con 24 puntos, incluidos 6-10 en tiros de 3 puntos, fue la figura del partido jugado en el Fortín de las Morochas.

Además en ese juego, el escolta Federico Grun volvió a ser preservado, y es posible que reaparezca sumando algunos minutos ante el conjunto de Caballito.

Con esa victoria, Gimnasia, que llegó a ocupar el 17º lugar, escaló al noveno puesto y ahora tiene récord positivo de 6 éxitos y 5 caídas.

Enfrente tendrá a un Ferro (8-1), que viene como líder de la competencia y que se encuentra invicto en la 28ª edición de la Liga Sudamericana, donde dentro de poco será uno de los protagonistas del Final Four.

El equipo, que conduce Federico Fernández sufrió hace pocos días su primera derrota en la LNB en su visita a Independiente de Oliva con quien cayó por 87-75, pero dos días después, se recuperó ganándole a Instituto de Córdoba 89-75.

El equipo de Caballito podría salir a la cancha con: Jano Martínez, Emiliano Lezcano, José De Felippo, Valentín Bettiga y Alejandro Diez. Mientras que en el banco estarán Facundo Piñero, Eduardo Vasirani, Jonatan Torresi, Felipe Rodríguez, Rodrigo Gallegos, Camilo Rodríguez y Mateo Cerruti.

Gimnasia, mientras tanto, seguramente salga con la formación que lo viene haciendo en los últimos juegos. Es decir que arrancará con Emiliano Toretta, Alajhan Banks, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. En el banco de relevos estarán Marcos Chacón, Carlos Rivero, Juan Cárdenas, Martiniano Dato, Federico Grun, y los juveniles Natalio Santacroce, José Ignacio Copesky y Valentino Ayala.

Habrá que ver si es parte del roster el venezolano Jesús Centeno que sumó algunos minutos en el juego de la Liga Próximo ante Argentino, mientras que para diciembre es esperado el regreso del base chileno Sebastián Carrasco, quien continúa con su recuperación.

Tras este juego, Gimnasia regresará a la ciudad y no tendrá competencia oficial hasta la primera semana del próximo mes, ya que se jugará la ventana internacional de los Clasificatorios de la FIBA para el Mundial de Qatar 2027.

Peñarol de Mar del Plata (5/12), Oberá Tenis Club de Misiones (14/12) y Quimsa de Santiago del Estero (18/12) serán los próximos desafíos en el Socios Fundadores.