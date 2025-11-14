Las competencias fueron en el marco de los Juegos Comunales, impulsados por el Gobierto provincial, el apoyo de PAE y la Fundación Banco del Chubut.

Con más de 40 encuentros de futsal, se cerró el Zonal VI en Gobernador Costa

Este viernes en la localidad de Gobernador Costa, se desarrolló la tercera y última jornada de competencias del Zonal VI, en el marco de los Juegos Comunales 2025, impulsados por la actual gestión del Gobierno provincial, a través de Chubut Deportes y con el apoyo de Pan American Energy y la Fundación Banco del Chubut.

Participaron más de 200 niños y niñas de entre 8 y 14 años, que disputaron un total de 45 partidos, en el marco del torneo de fútbol de salón dispuesto para las categorías sub-10, sub-12 y sub-14 en ambas ramas. En el evento estuvieron representadas las localidades de Dr. Atilio Viglione, Gobernador Costa, José de San Martín, Paso de Indios, Río Pico y Tecka.

La actividad, que se extendió hasta últimas horas de la tarde, se desarrolló en tres canchas en simultáneo, dispuestas por la dirección de Deporte local, a cargo de Jonathan Zúñiga, que, junto a su equipo, trabajaron a destajo durante todo el día, para que el evento se desarrolle con prolijidad.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, acompañado por los gerentes Mariano Ferro (general) y Darío Figueroa (deportivo), estuvieron presentes durante toda la jornada, recorriendo permanentemente las tres sedes dispuestas, acompañando la jornada y a cada uno de los pequeños deportistas.

Vale destacar también el gran aporte de los árbitros, que llegaron desde Lago Puelo, Río Pico, José de San Martín, Gobernador Costa, El Maitén y Esquel, quienes primeramente participaron de los cursos de arbitraje de Futsal AFA, dictados por Víctor Manosalva y posteriormente, hicieron la parte práctica dirigiendo en este certamen.

El programa tendrá continuidad la semana próxima (18 al 20) en Trevelin, con la disputa del Zonal V, en el cual tomarán parte las comunas de Aldea Escolar, Carrenleufú, Cerro Centinela, Corcovado, Lago Futalaufquen, Lago Rosario, Los Cipreses, Sierra Colorada, Paraje Nahuelpan y Alto Rio Percy.

La segunda vuelta de Juegos Comunales tendrá su último Zonal, el IV, en Cholila, del 25 al 27 de noviembre, donde tomarán parte Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo.