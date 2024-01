Con suspenso, LLA consiguió las firmas para la ómnibus

El proyecto de ley ómnibus entrará al recinto, pero competirá con otros dictámenes. En el plenario de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales de Diputados, La Libertad Avanza (LLA) juntó las firmas para que ingrese su expediente de achique del Estado y desregulación de la economía con un tenue acompañamiento de bloques aliados

El PRO, parte de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal acordaron darle impulso al dictamen de mayoría, sin asegurar acompañamiento total en el recinto. Incluso demoraron la firma del dictamen. La Unión Cívica Radical (UCR) aportó un par de firmas, salvo parte de un grupo que no lo autorizó, liderado por el diputado nacional Facundo Manes.

Dos sectores de Hacemos, el de la Coalición Cívica y el del Partido Socialista y el Gen, emitieron dos dictámenes de minoría. En el caso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, presentaron sus respectivos dictámenes de rechazo al proyecto.

LA ROSCA “DIALOGUISTA”

Media hora antes del plazo estipulado para el plenario, el despacho del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibía a los diputados nacionales del PRO Silvia Lospenatto, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo; los radicales Alejandro Cacace; el jefe de la bancada oficialista, Oscar Zago; y los legisladores de Hacemos, Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, entre otros.

El punto álgido -y que tuvo un mayor rechazo en los gobernadores del ex Juntos por el Cambio- fue el de las retenciones. Pese a las negociaciones, no se retiró en las modificaciones realizadas al dictamen del oficialismo. "Generalmente, si no tienen los votos, un espacio retira el proyecto. Pero LLA dice 'vayan por el voto en contra y vótenlo'", comentaba, sorprendido, una voz del partido centenario.

Si bien desde la oposición destacaban los puntos que fueron pedidos por los gobernadores en la última hora, en los pasillos del anexo, desde el radicalismo señalaban que, además de retenciones, no les convencía la modificación de la fórmula jubilatoria. También se quejaban de que el sector de Manes obtuvo las modificaciones que pidió, pero no firmó el dictamen.

Ya en en el plenario, el diputado nacional de LLA Santiago Santurio se jactó de que "pocas veces hubo tanta actividad en enero y eso es motivo de orgullo". "No creemos que el Estado presente sea la solución, sino que debe dejar de hacer", sostuvo, para luego afirmar que "estamos peor que hace cuatro años".

Por el lado del radicalismo, Martín Tetaz expresó que "esas reformas" que plantea el proyecto "o pueden hacerse a expensas a los jubilados, a las exportaciones". También aprovechó para responderle a Santurio diciendo que trabajaron "más que que Milei cuando fue diputado".

Del lado de Unión por la Patria, el jefe de la bancada, Germán Martínez, cargó contra la bancada oficialista por no hacer "ninguna referencia al texto en cuestión" y se preguntó "¿por qué no lo defienden, no lo argumentan?". Tambien apuntó contra los dialoguistas y gobernadores, denunciando que "los aprietan casi por cadena nacional y no dicen nada".

"Esta ley es horrible, invotable", protestó y denunció la "delegación de facultades más escandalosa que alguien le hizo al Poder Ejecutivo".

Al igual que Martínez, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, exigió la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Federico Sturzenegger. También fue cruzada por el oficialismo por decir que el proyecto instaura un "estado policial". Dos veces, los legisladores de LLA mencionaron el crimen de la joven Umma Aguilera. La legisladora de Izquierda los acusó de "caranchear".

"No es federalismo, sino disgregación nacional, dijo la diputada del socialismo Mónica Fein, expresando el rechazo al dictamen de mayoría, que insto a "defender el Fondo de Garantías de Sustentabilidad".

El diputado de La Unidad Mendocina, Álvaro Martínez, afirmó que se hicieron las modificaciones en el dictamen. "¿Dónde está el dictamen?", le preguntaban desde el peronismo. La expresión del legislador de Mendoza da a entender el acompañamiento al oficialismo.

"Han abandonado el pueblo argentino a su propia suerte", le espetó al peronismo la diputada del monobloque Creo, Paula Omodeo. En la semana, la legisladora de Tucumán se había reunido con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Las horas comenzaron a correr. La sala empezaba a tener algunos claros pasadas las 0. Curioso fue, en ese contexto a la medianoche, que apareciera en el anexo el legislador porteño de LLA Ramiro Marra.

Cerca de la 1, las reuniones de los peronistas se daban en el pasillo del anexo. Se comentaba que el oficialismo "no tenía los números" en el plenario.

Las firmas de los representes de Hacemos era una incógnita. Según se especulaba, no veían en la redacción del dictamen los cambios realizados en la tarde del martes, cosa que desmintieron. Finalmente, pasada la 1 llegaron al anexo algunos de los firmantes pendientes, como Massot y Agost Carreño.

Un rato antes, otro bloque que estaba en la posibilidad del dictamen propio, Innovación Federal, no había definido su postura. "No firmamos, todavía no vimos la letra", aclaraban. Una vez que llegaron los de Hacemos, pusieron el gancho.

"De repente aparecieron las firmas del oficialismo", dijo el diputado del FIT Nicolás Del Caño, que era aplaudido irónicamente por LLA y el PRO.

Finalmente, pasada la 1.30, uno de los presidentes de las comisiones, Gabriel Bornoroni, anunció que el dictamen de mayoría estaba compuesto por 55 firmas, 34 de ellas en disidencia parcial. El segundo expediente fue el de Unión por la Patria con 45, seguidos por los de la CC, el socialismo y el GEN y el de la Izquierda.

