Concejal opina que la Feria de Colectividades no debería cobrar entrada

El concejal Gustavo Reyes consideró que la Federación de Comunidades Extranjeras no debería cobrar entrada en su feria de comidas y bailes ya que el municipio no le cobra el alquiler del Predio Ferial y además le brinda un subsidio para poder realizar sus actividades.

La Feria Gastronómica de las Colectividades es una tradición en Comodoro Rivadavia desde hace más de tres décadas. Luego de haber pasado por el Mercado Regional, el gimnasio de la CAI y el Liceo Roca, en los últimos años la propuesta de la Federación de Comunidades Extranjeras (Fedecomex) de Comodoro Rivadavia reúne a un centenar de familias que disfrutan de comidas y bailes típicos en el Predio Ferial.

La entrada de este año tendrá un valor de 300 pesos, pero el concejal del Frente de Todos, Gustavo Reyes, solicitó que la organización no cobre el ingreso, argumentando que el municipio no les cobra el arriendo del Predio Ferial y además les otorga un subsidio todos los años.

“Voy a hacer un pedido a la Fedecomex en virtud de que se los exime del canon del 100% del uso del Predio Ferial que reciben subsidio por parte del Estado municipal: no cobre entrada. Que sea libre y gratuita”, pidió el concejal en la sesión del último jueves, al defender el proyecto de ordenanza por el cual se exime a la organización de pagar el alquiler del espacio para este viernes, sábado y domingo. El proyecto fue aprobado con 11 votos positivos y la ausencia de Marcos Panquilto.

“Es un pedido; no es una obligación. Mínimamente corresponde que la entrada sea libre y gratuita porque hay mucha gente a la que le gustaría participar de estos eventos; oír y sentarse a comer aquellas comidas que no tiene la oportunidad de comer todos los años”, agregó.

“Hay mucha gente que quiere ser parte de la feria pero que no tiene los recursos. Hay que pensar que con lo que implica hoy sentarse a comer en cualquier lugar, encima tener que pagar una entrada… No es lo que corresponde, más cuando desde el Estado municipal se los está ayudando en un canon de uso con más subsidios. Mínimamente que la entrada sea libre y gratuita”, subrayó.

Asimismo, Reyes manifestó que nadie obliga a la organización a no cobrar la entrada, como tampoco nadie está obligando a la gente a participar de la Feria Gastronómica de las Colectividades.

Desde Fedecomex, en tanto, aclararon que el ingreso será gratuito para menores de 10 años y para aquellas personas con carnet de discapacidad, al igual que para quienes tengan registrado en dicha documentación a su acompañante.

No obstante, el edil reparó que no hay ningún descuento para jubilados. “Con los precios que están teniendo las entradas, no se han hecho distinciones para quienes son jubilados. A todos se les cobra por igual. Me gustaría que la entrada fuera libre y gratuita. Quedará en ellos (por la organización) si quieren que la gente participe o no”, concluyó Reyes.