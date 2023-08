Concientizan a estudiantes sobre violencia de género

La titular municipal del área de la Mujer, Jimena Cores, explicó: “las charlas se desarrollan en las escuelas secundarias, depende de lo que vaya solicitando cada directivo o docente responsable de la institución. Le entregamos un temario sobre roles y estereotipos, siempre en el marco de la prevención de la violencia de género, readaptado para adolescentes y jóvenes dentro del sistema escolar”.

En ese sentido, señaló: “la idea del trabajo es diferente de lo que se hace con adultos y se emplea de manera más lúdica. Son grupos más grandes, se trabaja con temáticas que vivencian de manera distinta que los adultos, el noviazgo, el consentimiento".

Entre los lineamientos, Cores explicó: “se tiene mucho en cuenta la edad, que entiendan qué es la violencia de género, por qué se creó una secretaría, por qué existe una emergencia en cuanto a violencia de género y, a partir de ahí, se realizan actividades como si fueran juegos, donde se les explica, se hace una puesta en común y pueden problematizar lo que estamos hablando”.

“No es una clase teórica, sino que va cambiando con una fuerte variedad de actividades, videos y rotamos en las propuestas. La idea es que se profundicen los espacios de reflexión, presten atención y lo puedan entender. Al final nos quedamos un rato más para inquietudes, dudas o alguna sugerencia que tengan”, especificó.

La secretaria relató: “este jueves en la escuela que fuimos, me sorprendió porque les contábamos las cifras que hay en cuanto a violencia de género y a ellos les llamaba la atención, porque estamos acostumbrados a escuchar en los medios que cada 29 horas matan a una mujer”.

“Tal vez no se informan por los medios tradicionales y por ahí en redes sociales no se difunden mucho los datos. Depende si hay resistencia en cuanto a las temáticas, cuesta entender los limites, le hablamos mucho del concepto del "toxico" y la "toxica", del término como violencia de género en el noviazgo y se problematiza”, comentó.

En esta misma línea, Cores detalló: “los celos están naturalizados, revisar el teléfono, las redes sociales. Se sigue pensando que los celos son amor: 'Si me cela es porque me quiere'. Todas estas cosas cuesta mucho cambiarlas y burlarse de soy toxica o él es toxico es algo que vemos como un dato no menor”.

“Todo esto no conlleva a problematizar y a entender que son machismos cotidianos que, en muchos casos, llevan a violencias extremas que hoy los jóvenes a veces lo toman como humor", agregó.

La participación en las escuelas varía según el contexto y la información previamente provista. "Por ejemplo, hay mayor cantidad de varones que mujeres en las escuelas técnicas, hay escuelas que son más reservadas, otras con mayor participación, que se abren más, entonces lo trabajan previamente con los docentes y las docentes, donde es más fácil ahondar”.

Respecto a las solicitudes para las escuelas, la funcionaria dijo: “desde el comienzo de la gestión trabajamos con esto, pero este año formulamos un archivo de google como inscripción, el cual pueden encontrar en las redes sociales de la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad. Aun así, lo pueden hacer por nota también, nos organizamos y nos ponemos a disposición con horarios, los diversos materiales y vamos a las escuelas que solicitan. Este año empezamos a pedir en marzo para poder intentar ir a la mayoría de las instituciones porque ese es el objetivo, por lo cual sumamos a los establecimientos privados”.

El contacto de guardia de la Secretaría de la Mujer es 2974130813 y se ubica en la calle Dorrego 732.