Condenan al policía Cruz por homicidio agravado

Se trata del efectivo policial imputado por el asesinato del adolescente Lautaro Labbe. El miércoles se debatirá la pena que tendrá que cumplir.

Este viernes al mediodía los miembros del jurado popular dieron a conocer su decisión en el juicio por el homicidio del menor de edad Lautaro Labbe, en la causa judicial que tiene como imputado al efectivo de la Policía del Chubut, Simón Cruz.

Luego de deliberar el jurado entregó su veredicto al juez técnico declarando al imputado por unanimidad culpable del delito de “homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego”. La correspondiente audiencia de cesura o imposición de pena se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre, a las 8.30. plazo hasta el cual se mantiene la prisión preventiva de Cruz.

ABUSO POLICIAL

El ilícito ventilado en el debate aconteció el 18 de abril de 2023, cuando según el relato de la Fiscalia siendo las 02.30 una comitiva policial integrada entre otros por el imputado Cruz, se dirigió a Los Claveles y Huergo del barrio San Martín, ya que habría dos personas intentando abrir autos. Llegaron al lugar y no vieron a nadie. Seguidamente dos menores de edad, uno de ellos la víctima, salieron corriendo e ingresaron al pasaje Las Rosas.

Uno de los adolescentes logró huir mientras que Cruz abusando de su función, ya que no habría ninguna situación de peligro para que usar su arma, ni peligro inminente para él ni para sus compañeros, extrajo su pistola, la cargó y efectuó un disparo por la espalda, en la nuca a la víctima, Lautaro Labbe.

Este permaneció ocho días internado y falleció como consecuencia de la herida de arma de fuego.

El fiscal en su alegato consideró probado el “homicidio agravado, porque el autor abusó de su función como policía”, solicitando al jurado que declarara a Cruz responsable.

La querella -en representación de la familia de la víctima- igualmente consideró probada en el debate la responsabilidad de Cruz, por lo cual también solicitó al jurado que lo declarara responsable de “homicidio agravado”.

En tanto que la defensa postuló una calificación menor de “homicidio culposo”, es decir que el hecho “se produjo por un accidente y que no tuvo la intención” de matar.

En una audiencia anterior, los otros cuatro uniformados coimputados en el caso -Lautaro Valenzuela, Marcelo Colque, Roberto Ortiz y Lucía Rosales- se acogieron a un juicio abreviado donde, asesorados por sus defensores, reconocieron voluntariamente su participación y responsabilidad en el delito de “encubrimiento y falsedad ideológica agravados”. Así fueron condenados a la pena de un año y dos meses prisión (condicional) para Colque y Valenzuela, 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, más reglas de conducta; en tanto que para Ortiz y Rosales fue de un año y seis meses prisión (condicional), más 3 años inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y 3 años de inhabilitación absoluta, más reglas de conducta.

En el juicio por jurados a Cruz actuó como juez técnico Mariano Nicosia; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Julio Puentes, fiscal general; por la querella en representación conjunta de la madre de la víctima actuaron Lucía Pettinari, defensora Jefa; Gustavo Oyarzun, defensor y Luciana Risso, adjunta de la defensa. La defensa de Cruz, a su vez, fue ejercida en conjunto por los abogados particulares Alejandro Fuentes y Guillermo Iglesias.