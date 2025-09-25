La sentencia se dictó en un procedimiento abreviado, con el reconocimiento de la imputada y el respaldo de la defensora de menores que representa a la niña.

Condenan a una joven que empujó y abandonó a su hija en la ruta

Una joven de 19 años fue condenada a dos años y ocho meses de prisión efectiva tras empujar y abandonar a su hija de 2 años hacia la Ruta Provincial 6, en Río Negro, el pasado 5 de mayo. La sentencia se dictó mediante un procedimiento abreviado pleno, con el reconocimiento de la imputada sobre su responsabilidad y la homologación del juez de juicio.

Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal recopiló pruebas que incluyeron actas policiales, informes médicos, pericias forenses, declaraciones de testigos y reportes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

La defensora de menores, que representó a la niña, respaldó la acusación y la pena, considerando que garantiza la protección de los derechos de la menor. En tanto, el defensor de la acusada destacó que se tuvo en cuenta su contexto social, su edad y perspectiva de género, aunque coincidió en la necesidad de que la pena fuera efectiva.

El juez consultó a la imputada si reconocía el hecho, la calificación legal y la pena acordada. La mujer respondió afirmativamente, dando lugar a la homologación del acuerdo alcanzado entre las partes.

Tras la renuncia de las partes a los plazos procesales, el magistrado homologó el acuerdo y la joven comenzó a cumplir su condena de manera inmediata. La pena se fijó por los delitos de “abandono de persona agravado por el vínculo en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo”.

