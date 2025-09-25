Javier Milei presentará su nuevo libro con un show musical

El presidente Javier Milei prepara un megaevento para el próximo lunes 6 de octubre, cuando presentará su nuevo libro La construcción del milagro” en el Movistar Arena. El acto combinará música en vivo, con covers seleccionados por su “mensaje político”, y una exposición de los fundamentos de su obra.

Con capacidad para 15.000 personas, el evento tendrá entrada gratuita con reserva previa en la web oficial anunciada por el mandatario. Según trascendió, Milei no solo cantará, como ya lo hizo en el Luna Park en 2024 con *Panic Show* de La Renga, sino que también busca sumar a funcionarios de su Gabinete para la interpretación de la pieza final. En aquella ocasión estuvo acompañado por su hermano Joaquín, Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Marcelo Duclós, quienes podrían volver a acompañarlo.

El libro: “La construcción del milagro”

Publicado por la editorial Hojas del Sur, el libro cuenta con 576 páginas en las que el presidente expone las bases de su programa económico y las decisiones tomadas desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023. Según la reseña, la obra busca mostrar “la cocina del milagro argentino”, al que Milei describe como “el proceso de estabilización más exitoso de la historia mundial”.

La publicación, cuyo precio es de \$32.000 (o \$25.600 en preventa al contado), incluye ensayos y discursos, y detalla cómo se implementó el ajuste fiscal que, según el mandatario, permitió reducir drásticamente la inflación y recuperar la confianza internacional.

Un lanzamiento con mensaje político

El cambio de editorial también marca una diferencia: tras la polémica con Planeta por errores en ediciones anteriores, Milei confió la publicación a Hojas del Sur, sello vinculado a La Derecha Fest. De esta manera, el presidente busca reforzar su estrategia política y cultural, con un lanzamiento que excede lo literario y se convierte en un espectáculo pensado para sus seguidores.