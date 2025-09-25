Solo 10 de cada 100 estudiantes finalizan la secundaria en tiempo y forma

Un nuevo informe de Argentinos por la Educación encendió las alarmas sobre la situación educativa en Argentina: apenas 10 de cada 100 estudiantes que comenzaron la primaria en 2013 lograron terminar la secundaria en 2024 en tiempo y forma, es decir, sin repetir ni abandonar y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática.

Si bien el 63% de los alumnos llegó al último año de la secundaria en el tiempo esperado, solo el 10% lo hizo alcanzando los conocimientos requeridos. Este dato refleja un deterioro respecto a 2022, cuando la cifra era del 13%, y confirma una tendencia descendente observada desde 2011. La caída está vinculada principalmente al bajo desempeño en Matemática, mientras que Lengua mostró una leve mejora en varias provincias.

Las provincias con mejores y peores resultados

El informe muestra fuertes diferencias regionales. La Ciudad de Buenos Aires lidera con un 23% de estudiantes que alcanzan la meta, seguida por Tierra del Fuego y Córdoba, ambas con 13%. En el otro extremo, Chaco apenas llega al 3% y Santiago del Estero, Misiones y Catamarca al 4%.

Por otra parte, se destaca un aumento en el porcentaje de alumnos que logran llegar al último año en el tiempo esperado: Santa Cruz (87%), Tierra del Fuego (82%) y Río Negro (75%) encabezan ese indicador. Sin embargo, la mejora en las trayectorias no se traduce en aprendizajes sólidos.

Voces expertas

Los especialistas coinciden en que el panorama es crítico. Para Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, “los números muestran la dimensión de nuestra tragedia educativa”, aunque también destacó la importancia del nuevo programa de alfabetización como una oportunidad de cambio.

Ivana Templado, economista de FIEL, remarcó el impacto de la pandemia, especialmente en Matemática: “No se trata solo de no saber despejar una variable; el nivel de ingresos futuros está directamente asociado con mejores puntajes en esta materia”.

Por su parte, la pedagoga Irene Kit subrayó que “es imprescindible repensar cómo se enseña matemática en la escuela obligatoria”, mientras que Viviana Postay celebró la expansión de la escolaridad, aunque advirtió: “No hemos logrado compatibilizar la inclusión con aprendizajes fundamentales”.

Finalmente, Verónica Cipriota, de Enseñá por Argentina, resaltó que “los logros siguen fuertemente asociados al nivel socioeconómico, lo que demuestra la profunda desigualdad en el sistema educativo”.