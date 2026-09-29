Una turista francesa de 29 años murió este martes tras quedar atrapada por una avalancha en el Cerro Crestón, en la zona de Lago del Desierto, al norte de El Chaltén.

Confirman la muerte de una mujer por avalancha de nieve

Los primeros reportes indicaban que un equipo de rescatistas logró ubicar a dos hombres, uno de ellos con fractura en una de sus extremidades, pero ambos se hallaban fuera de peligro.

No obstante, avanzada la tarde, el portal Ahora Calafate pudo confirmar a través de fuentes oficiales el deceso de una mujer que formaba parte de un grupo de cinco personas que habían ido a practicar esquí en esa zona.

La avalancha alcanzó a dos de los integrantes del grupo: la mujer y otro turista, también de nacionalidad francesa.

Los otros tres integrantes del grupo fueron quienes iniciaron inmediatamente la búsqueda y lograron desenterrar a las dos personas alcanzadas por la nieve.

La comunicación de la emergencia se realizó rápidamente por radio y, a partir de allí, se desplegó el operativo de rescate con intervención de la Comisión de Auxilio de El Chaltén y distintos organismos.

Cuando los equipos de emergencia llegaron a la zona, la mujer ya había sido localizada por sus compañeros. Finalmente se confirmó su fallecimiento.

El otro turista pudo ser evacuado. Según pudo saber Ahora Calafate, presenta algunas lesiones, entre ellas en la zona de la columna, aunque se encuentra fuera de peligro y fue derivado hacia El Calafate para continuar con estudios y atención médica.

De acuerdo con la información recabada por este medio, el grupo se encontraba ascendiendo en el sector conocido entre montañistas como “La Pala”, próximo al filo del Cerro Crestón, cuando se desencadenó la avalancha.

El lugar se encuentra en inmediaciones del Lago del Desierto, aproximadamente a 35 kilómetros de El Chaltén, dentro de un ambiente de montaña donde durante el invierno y comienzos de la primavera se realizan actividades como esquí de travesía.

El cuerpo de la turista fue finalmente trasladado a El Chaltén, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

Las características del terreno incluyen pendientes de nieve. Los recorridos se definen habitualmente en función de las condiciones meteorológicas y del estado de la nieve, dos factores determinantes en este tipo de actividad.

Fuente: Ahora Calafate. Foto ilustrativa