Rescatan a dos escaladores tras una avalancha en el Cerro Crestón

Un operativo de emergencia se activó este martes en la zona de alta montaña del suroeste de Santa Cruz para rescatar a dos escaladores, tras una violenta avalancha de nieve.

Fue en la ladera del Cerro Crestón a unos 35 kilómetros al norte de la localidad de El Chaltén y en inmediaciones del Lago del Desierto.

La búsqueda culminó en las primeras horas de la tarde con la localización y rescate con vida de dos deportistas que habían quedado atrapados por la masa de nieve.

Los equipos de emergencia fueron alertados durante la mañana cuando se notificó la ocurrencia del desprendimiento en un sector de ladera concurrido por deportistas.

Ante la confirmación de que al menos dos personas se encontraban en el área afectada al momento del siniestro, las autoridades activaron de inmediato los protocolos unificados de emergencia previstos para contingencias en la cordillera.

La respuesta no se hizo esperar: un primer grupo de búsqueda de avanzada partió raudamente hacia el sector, siendo secundado poco después por un segundo contingente coordinado desde el casco urbano de El Chaltén.

La complejidad de la logística de rescate puso a prueba la capacidad operativa de los organismos intervinientes.

En el dispositivo participaron de manera articulada brigadistas de la Administración de Parques Nacionales, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, personal del Consejo Agrario Provincial, agentes de Defensa Civil y profesionales del sistema sanitario.

Para poder acceder al punto exacto del accidente, las patrullas debieron cumplimentar una primera etapa en vehículos hasta la zona de Lago del Desierto, para luego emprender una rigurosa caminata a pie adentrándose en terreno de montaña, superando pendientes pronunciadas y sectores de acentuado desnivel técnico.

El Cerro Crestón representa uno de los escenarios más cotizados y frecuentados por andinistas y deportistas locales e internacionales para la práctica del esquí de montaña.

Sin embargo, las condiciones dinámicas del manto níveo en la transición hacia la primavera suelen generar acumulaciones inestables en las zonas de pendiente, convirtiendo las laderas en sectores propensos a aludes y desprendimientos imprevistos.

Tras varias horas de intensa búsqueda, avance pedestre y rastrillaje en condiciones extremas, se confirmó que ambas personas fueron finalmente ubicadas por los socorristas durante la tarde.

Los equipos de auxilio procedieron de inmediato a la estabilización de los accidentados y al complejo descenso en camillas por las laderas del cerro.

De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas realizadas en el terreno, uno de los montañistas presentaba una fractura en una de sus extremidades, mientras que el segundo escalador no registró lesiones de gravedad.

Fuente: La Opinión Austral. Foto: Gendarmería Nacional