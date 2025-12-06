Conforman mapa de la Innovación Regional para impulsar el desarrollo productivo

La Agencia Comodoro Conocimiento invita a las empresas de la provincia a sumarse a la encuesta dirigida al sector productivo para relevar capacidades y experiencias vinculadas a la innovación

Se trata de una iniciativa clave dentro del Programa de “Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación" que lleva adelante la Agencia Comodoro Conocimiento con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el acompañamiento de la Municipalidad de Puerto Madryn y la Agencia de Desarrollo de Caleta Olivia, socios claves para trabajar en un enfoque regional orientado a mejorar la competitividad y a identificar nuevas oportunidades productivas en Chubut y Santa Cruz.

Es importante explicar que la información relevada en la encuesta, junto a entrevistas, análisis de estudios y otras fuentes, será utilizada para la creación del “Mapa de la Innovación Regional”, instrumento que permitirá relevar las capacidades y experiencias de los actores productivos y científico-tecnológicos con foco en la Cuenca del Golfo San Jorge y Puerto Madryn.

Asimismo, se proyecta que el Mapa de Innovación Regional sirva de plataforma para elaborar insumos y propuestas que orienten las políticas de desarrollo basadas en conocimiento y tecnología. Es por ello que es fundamental, que las empresas accedan al link https://encuesta.conocimiento.gob.ar/index.php/853821?lang=es y completen la encuesta de carácter confidencial.

El objetivo es relevar las capacidades y experiencias de innovación de las empresas en base a datos concretos que permitan fortalecer el sistema regional de innovación para diversificar la matriz productiva, transformar capacidades y profundizar la transición energética, además de vincular empresas, universidades, centros de investigación y sector público para impulsar la agenda de trabajo.

ACERCA DEL PROYECTO

Durante 9 meses, un equipo de especialistas en innovación, coordinado por Guido Giorgi de SURi Innovación, trabajará en desarrollar herramientas y metodologías que aporten a la transformación del territorio a partir del uso intensivo de conocimiento. La iniciativa cuenta también con el asesoramiento del referente internacional Fernando Peirano.

Para más información sobre el proyecto, los interesados deberán ingresar a https://conocimiento.gob.ar/index.php/fortalecimiento-del-sistema-regional-de-innovacion