Le robaron el celular al repartidor atropellado

La pareja del joven motociclista de 20 años que fue atropellado y arrastrado varias cuadras el jueves por la noche, en Rivadavia y Los Claveles, volvió a pedir ayuda a la comunidad en las últimas horas. Según relató, además del impacto del grave accidente, el celular del joven desapareció en medio del caos mientras era asistido. La víctima se desempeña como repartidor y a la hora del siniestro -23.15 horas- realizaba un pedido.

La mujer explicó que se trata de un teléfono Tecno Pova 6, que tras el siniestro fue sustraído y permanece apagado. “Por favor, si alguien lo tiene que lo devuelva”, expresó con desesperación.

El motociclista fue hallado gravemente herido en Los Claveles 901 y la investigación está a cargo de la Comisaría Seccional Séptima.

La familia, atravesando un momento crítico por el estado del joven, solo busca recuperar el dispositivo, ya que contiene información importante para él.

En diálogo con FM La Petrolera, Pablo Contreras, referente de Estrellas Amarillas, resaltó que el conductor de la Chevrolet Sonic, de 46 años de edad, tenía 1,46 gramos de alcohol en sangre.

Para Contreras, quienes conducen en ese estado “son potenciales homicidas al volante” y consideró acertado que el conductor permanezca preso, ya que, de haber muerto el joven, “iba a cargar con una muerte”.

El referente de la fundación reclamó que el Municipio y los Juzgados de Faltas comiencen a actuar con mayor firmeza en materia vial. Cuestionó que se plantee que una multa por 0,50 g/l de alcohol sea más baja que una por 2 g/l e insistió en que “la multa tiene que ser la misma y tiene que ser ejemplar”. En ese sentido, sostuvo que se deben retirar licencias de conducir por al menos seis meses, tal como ocurre en otros municipios del país, secuestrar los vehículos y cobrar todos los cargos correspondientes, porque “no puede ser la cantidad de siniestros que hay” y este caso “podría haber sido una estrella amarilla más”.