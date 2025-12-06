Sin Etiquetas cerró el año con una fiesta de gala

La propuesta contó con la concurrencia de más de 150 personas con discapacidad, además de los familiares.

Este viernes, en las instalaciones de Ele Multiespacio, organizado por la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, se llevó adelante la última edición 2025 de “Fiestas sin Etiquetas”, noche de gala que contó con la participación de más de 150 personas con discapacidad, sus familias como figuras de apoyo y el acompañamiento del intendente Othar Macharashvili, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, y la subsecretaria Julieta Miranda.

Las “Fiestas sin Etiquetas” promueven la autonomía, la diversión y la participación social, entendiendo la importancia de contar con lugares donde las personas con discapacidad puedan bailar, compartir y expresarse con libertad.

En este sentido, el intendente puso de relieve la organización y el trabajo conjunto con las familias para que el evento cumpla con las expectativas y sea una sorpresa para quienes asisten a la propuesta durante todo el año.

“Hay muchos chicos nuevos que se han integrado durante el año y vienen con muchas ganas. Eso se debe a la confianza que se brinda desde el equipo municipal para que vengan, disfruten y formen parte de un gran proyecto que venimos trabajando hace muchos años”, dijo Othar Macharashvili, al tiempo que resaltó que “no deja de sorprendernos la cantidad de jóvenes que asisten en este proyecto anual, que será fortalecido durante el 2026”.

Por su parte, la subsecretaria Julieta Miranda definió la iniciativa como “una fiesta realmente convocante”, al explicar que “en esta oportunidad de gala se viven muchas emociones, no sólo porque es el cierre del año, sino porque fundamentalmente, promovemos el encuentro y los vínculos, para que sea un espacio donde puedan disfrutar y conectar con todo eso”.