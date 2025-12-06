Atropelló a un hombre mayor y huyó en Avenida Kennedy

El hecho ocurrió el miércoles por la noche, cuando un auto blanco embistió a un hombre que estaba subiendo a su vehículo y escapó sin asistirlo.

Un grave episodio vial ocurrió el miércoles 3 de diciembre entre las 21:20 y las 22 horas sobre Avenida Kennedy al 3100, donde un hombre mayor fue embestido por un auto blanco mientras subía a su vehículo. Tras el impacto, el conductor huyó sin detenerse ni prestar asistencia.

El hecho fue difundido en redes sociales por Ariana Maldonado, vecina de Comodoro y nieta de la víctima, quien pidió colaboración para identificar al responsable. Según relató, al momento del atropello también se encontraba una menor junto al hombre, aunque ambos se encuentran fuera de peligro.

“La irresponsabilidad del conductor pudo haber cambiado su historia para siempre”, expresó la mujer, indignada por la fuga del automovilista.

La familia solicita cámaras de seguridad, testigos o cualquier dato que permita identificar la patente o al responsable del siniestro. Agradecieron especialmente al comercio Ivess de la zona, que ya facilitó registros fílmicos para aportar a la investigación.

Piden que cualquier persona que haya visto algo o cuente con imágenes del sector se comunique o difunda la publicación, con el objetivo de evitar que el hecho quede impune.