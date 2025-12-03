En Comodoro se evocó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El Municipio ratificó su compromiso con la inclusión, la accesibilidad y la ampliación de derechos para todas las personas con discapacidad. Se promovieron iniciativas que fortalecen la participación plena en la vida comunitaria.

En el Centro de Información Pública (CIP), la Municipalidad, a través de las secretarías de Salud y Desarrollo Humano, mediante la Dirección General de Discapacidad, realizó este miércoles la Jornada Institucional en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cuyo lema 2025 es “Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social”.

De la actividad participó el secretarios de Salud, Jorge Espíndola; el secretario y la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas y Julieta Miranda, respectivamente; la directora general del área de Discapacidad, Luciana Bordón; equipos municipales, instituciones educativas, organizaciones sociales y referentes de la salud.

Durante el acto inaugural, se destacó la necesidad de sensibilizar a la comunidad, fortalecer la atención integral y promover una ciudad equitativa, donde las personas con discapacidad participen de manera plena en todos los ámbitos de la vida social.

Las autoridades remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre Municipio, instituciones y familias para ampliar derechos y garantizar políticas inclusivas.

En ese contexto, el secretario de Salud indicó que “varias áreas del municipio venimos trabajando en conjunto hace años en pos de las personas con discapacidad, ya que tenemos una política pública de defensa, participación e inclusión, orientada a que la sociedad incluya más a las personas con discapacidad y que las acciones lleguen a las familias”.

“Muchas veces notamos que, a los 6 años, cuando los niños ingresan a la escuela, ya tienen alguna condición compleja y, muchas veces, no es orgánica; es una situación por falta de estímulos. Pero a los 6 años ya llegamos tarde. Por ello, trabajamos desde los 6 meses para revertir esas situaciones, brindando profesionales como neurólogos para la realización de estudios que brinden un diagnóstico completo”, señaló el funcionario.

LOS QUE TRABAJAN

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, hizo hincapié en las acciones al manifestar que “el objetivo es visibilizar principalmente la situación de discapacidad y las políticas públicas que se desarrollan a través de la Municipalidad, así como el trabajo enorme que realizan las diferentes ONG de la ciudad”.

“Vemos una participación muy activa por parte de los usuarios, tanto en las diversas actividades como también en el Consejo de Discapacidad. Se han realizado distintos talleres y actividades a lo largo del año, llegando hoy a poder hacer este cierre y compartir estos hallazgos con las familias implicadas y con el resto de los equipos que están trabajando”, valoró la funcionaria.

En dicho espacio, también tuvo lugar la feria inclusiva “Nada de Nosotros sin Nosotros”, donde los asistentes pudieron recorrer cada espacio, informarse sobre los recursos disponibles y participar de demostraciones y charlas. Al respecto, la directora general de Discapacidad, Luciana Bordón, explicó que “el propósito esencial de la actividad es sensibilizar a la población sobre la materia y reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, además de destacar los avances en políticas públicas”.

Posteriormente, se llevó a cabo la presentación del programa de fortalecimiento de condiciones del neurodesarrollo, que se aplica en los jardines maternales de los Centros de Promoción Barriales. “El programa de condiciones del neurodesarrollo -explicó Espíndola-, se concentra en la detección temprana de problemas cognitivos en niños de 6 meses a 3 años, implementando inmediatamente tratamientos integrales con especialistas para evitar que los retrasos se compliquen al ingresar a la escuela. El plan no solo ofrece rehabilitación, sino que también brinda apoyo esencial a las familias para tramitar el Certificado Único de Discapacidad, abordando así situaciones de vulnerabilidad desde la contención familiar”, describió.

También se presentó la Diplomatura “Autismo a lo largo de la vida”, que se dictará en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, propuesta formativa que tiene gran relevancia ya que estará orientada a promover herramientas de acompañamiento a personas con autismo y sus familias, además de fortalecer una comunidad más justa, sensible y equitativa.

“La diplomatura es un trabajo conjunto que se viene realizando con la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad, en respuesta a la necesidad que observamos”, dijo Espíndola, quien anunció que diplomatura se abrirá en 2026, “respondiendo a la gran demanda de formación especializada en la región”.