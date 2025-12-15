Continúa la limpieza de espacios públicos

El objetivo es el estado de los espacios públicos y promover un entorno más limpio y seguro para la comunidad.
Los trabajos se llevan adelante de manera planificada en barrios, arterias principales, veredas, plazas y espacios verdes, e incluyen el retiro de residuos, barrido manual y mecánico, corte de pastizales y mantenimiento general de sectores que requieren intervención.
Estas acciones forman parte de un esquema de trabajo permanente que busca fortalecer el cuidado del ambiente urbano y la calidad de vida de los vecinos y vecinas, dando respuesta a demandas puntuales y acompañando el crecimiento de la ciudad.
Desde el municipio se destaca el compromiso de los trabajadores municipales que diariamente realizan estas tareas y se invita a toda la comunidad a colaborar manteniendo limpios los espacios comunes y respetando los días y horarios establecidos para la recolección de residuos.
Fuente: Prensa Municipal