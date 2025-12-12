En el Día del Petróleo, el Gorosito cumple 56 años

La imponente e icónica escultura que identifica a Caleta Olivia fue emplazada el 13 de diciembre de 1969, fecha conmemorativa al descubrimiento del petróleo nacional acontecido en 1907 en Comodoro Rivadavia, por lo cual mañana sábado cumplirá 56 años.

El Monumento al Obrero Petrolero, una mole de hierro y cemento, se eleva a 13 metros, estando ubicado en micro centro, siendo epicentro de múltiples eventos festivos, sociales, políticos y gremiales, como así también de manifestaciones de protesta.

Habitualmente se lo llama “El Gorosito” y si bien no hay precisiones del porqué se le dio ese apelativo, una versión indica que algunos vecinos lo compararon con un fornido trabajador petrolero, en tanto que otra alude a un trabajador del correo, también de gran porte y que en ambos casos se apellidaban Gorosito.

Su autor intelectual fue José María Cifuentes y comenzó a construirse bajo la dirección del escultor Pablo Daniel Sánchez, el cual estaba a cargo de un grupo de operarios municipales, entre ellos Jerónimo Díaz, Celestino Águila, Luis Rementería, Francisco Villegas, Víctor Lemus, Luis Mercado, Timoteo Jara, Eusebio Coetze, José Mansilla, Mario Camargo, Luis Manquilef, Pedro Duarte y Francisco Rígoli.

Como hecho anecdótico, al llegar la fecha conmemorativa al Día Nacional del Petróleo, el monumento aún no estaba terminado en su totalidad, pero como ya había sido invitado el entonces gobernador Carlos Rayneli (de facto) y autoridades de YPF, se decidió montar con una grúa la figura de los pantalones y proceder a inaugurar la primera etapa, dejando para otra fecha la colocación de la cabeza y el torso con los brazos aferrando una válvula industrial.

En este nuevo aniversario, la municipalidad tiene previsto realizar en la plazoleta que lo circunda un acto institucional a partir de las 17:00, en el cual se rendirá homenaje a quienes fueron protagonistas de su construcción y los trabajadores petroleros de todas las épocas.