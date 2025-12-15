Las playas urbanas ya cuentan con guardavidas

Este lunes se concretó en Caleta Olivia el lanzamiento oficial de la temporada de protección de playas urbanas con el cuerpo de guardavidas.

El secretario de Deportes, Cultura y Turismo del municipio, David Jones acompañó el inicio de los operativos que tienen como fin garantizar la seguridad de vecinos y visitantes que disfrutan de las playas durante el período estival.

El servicio funcionará todos los días de la semana, de 14 a 20 en dos sectores habilitados: la playa Las Roquitas y el balneario municipal, que comprende el tramo costero desde el muelle hasta el edificio de la Prefectura Naval.

Para esta temporada, se contará con un equipo conformado por 24 guardavidas, quienes estarán a cargo de la prevención, el cuidado y la asistencia ante cualquier emergencia.

Desde el Municipio se solicita especialmente a la comunidad, y en particular a los adolescentes, respetar los horarios y los sectores que cuentan con la presencia de guardavidas, a fin de evitar situaciones de riesgo.

Asimismo, se recuerda a la población la importancia de prestar atención a la señalización mediante banderas, que indican el estado del mar: Verde (mar bueno), Amarillo (precaución), Rojo (mar peligroso) y Negro (ausencia de guardavidas)

Por otro lado, se solicita a las personas que concurren a la playa con perros que les coloquen con bozal y correa, respetando las normas de convivencia y seguridad para todos.