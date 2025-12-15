Reclaman alimentos para merenderos comunitarios

Organizaciones sociales de Caleta Olivia denunciaron que desde hace tres meses no reciben alimentos para sus merenderos y comedores comunitarios por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

Referentes del Polo Obrero, de la CTA y de la Federación Nacional Territorial (FeNaT) se presentaron a media mañana de este lunes en la delegación de la citada cartera provincial, ubicada en el barrio Miramar, para reclamar por la regularización de entrega de los bolsones que contienen alimentos básicos como leche, harina, aceite, fideos y azúcar para las ollas populares con las que asisten a decenas de familias carenciadas.

Dijeron que varios merenderos y comedores dejaron de funcionar por la falta de insumos y que otros subsisten gracias a la ayuda que brindan el municipio y comercios particulares.

Las principales voceros del grupo, Lorena Ferfán y Sonia Paredes, también manifestaron que la nueva delegada del organismo, Marcela Oviedo no les supo dar explicaciones acerca de la demora y creen que todo se debe a desprolijidades de la conducción central, dado que en Río Gallegos la distribución de módulos es normal e incluso allí también se provee de pescado a las agrupaciones sociales.

Precisaron que en Caleta Olivia la última entrega completa de alimentos se realizó el 12 de septiembre, mientras que en octubre hubo apenas un adelanto parcial que no alcanzó para sostener la asistencia comunitaria.

“Estamos a una semana de Navidad, no tenemos ninguna información y hay niños y familias enteras de bajos recursos que se quedan sin la copa de le leche y comida”, manifestaron.

Finalmente, hicieron saber que de no obtener respuestas inmediatas podría realizarse una masiva manifestación de protesta porque “el hambre no espera y no podemos decirle a la gente que siga esperando”.