Entregan presentes a familiares de quienes construyeron El Gorosito

La municipalidad de Caleta Olivia celebró el sábado el 56º aniversario del emplazamiento del Monumento al Obrero Petrolero, El Gorosito, coincidentemente con el Día Nacional del Petróleo.

El acto, organizado por la Dirección de Protocolo y Ceremonial estaba previsto para las 17:00 en la plazoleta de la icónica escultura de la ciudad, pero debido al intenso temporal de viento se lo trasladó hasta la sede del Centro de Residentes Catamarqueños.

Fue presidido por el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia y asistieron especialmente invitados familiares de los obreros que estuvieron afectados a la construcción de la imponente figura, a quienes se les hizo entrega de medallas recordatorias.

Además, hubo un corte de torta con velas de cumpleaños e incluso se presentó una plaqueta alusiva al nuevo aniversario del monumento, la cual será colocada a la brevedad.

En ese marco, el licenciado Mazzaglia dijo que “es un orgullo poder participar un año más de una celebración del Día Nacional del Petróleo y de la creación de nuestro monumento emblema que tanto nos representa a nivel nacional ya que muchas personas, al momento de nombrar a Caleta Olivia lo tienen como una referencia”.

Asimismo, destacó la importancia de compartir el encuentro con la presencia de familiares directos de quienes formaron parte de la construcción del monumento, celebrando este día con orgullo y manteniendo vivas las historias que se transmiten de generación en generación.

Por su parte, la vecina, Norma Fuentes, viuda de Arnoldo Celestino Águila, uno de los trabajadores que formó parte de la construcción de “El Gorosito”, manifestó su emoción y agradecimiento tras el reconocimiento recibido.

“Para mí es un orgullo representar a mi esposo que trabajó ahí. Estoy orgullosa de lo que hizo y cada vez que vemos El Gorosito sentimos algo muy lindo. Gracias porque siempre lo están recordando”, expresó.