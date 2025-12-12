Embajada de Japón donará equipamiento odontológico

El flamante embajador del Japón en la Argentina, Hoshino Yoshitaka, aportará recursos para la compra y donación de equipamiento odontológico destinado a Caleta Olivia.

La gestión se realizó gracias a un trabajo articulado entre la senadora nacional Natalia Gadano, el intendente Pablo Carrizo y el Club de Leones de Caleta Olivia, representado por la secretaria Liiana Pirosanto, quienes el miércoles estuvieron la sede diplomática, al igual que la ministro de Salud de Santa Cruz, María Ross, y la secretaria de Estrategia de la comuna caletense, Andrea Bayón.

La donación se produce en el marco del programa Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, impulsado por la Embajada del Japón en la Argentina. El mismo tiene como objetivo, brindar cooperación a organizaciones sin fines de lucro para ayudar al desarrollo socioeconómico a nivel comunitario.

En este caso, Caleta Olivia recibirá una donación para la provisión de un ortopantomógrafo panorámico (equipamiento de imágenes 2D y 3D) y un sillón odontológico.

Durante la firma, la senadora Gadano destacó que “en nombre de la provincia de Santa Cruz, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Embajada de Japón. Este gesto solidario fortalece nuestro sistema de salud y, sobre todo, cuida lo más importante: la vida y el bienestar de nuestra gente”.

Por su parte, el embajador Hoshino Yoshitaka remarcó su compromiso con el fortalecimiento de los lazos bilaterales indicando que “damos asistencia comunitaria a las municipalidades o gobiernos locales. Tenemos un lema de asistencia japonesa y cooperación que dice ‘no dejar a nadie atrás’. Con esta bandera y este lema, nosotros continuamos apoyando a la Argentina”.

A su vez Bayón, responsable técnica del proyecto, destacó la relevancia de este avance y la profundidad del proceso que lo hizo posible ya que representa la posibilidad concreta de dotar a la ciudad de equipamiento que permitirá responder a demandas de toda la zona norte de Santa Cruz.