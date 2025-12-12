Vecinal del Rotary 23 prepara cena de Navidad y obsequios

El miércoles 24 de diciembre, el merendero de la vecinal del barrio Rotary 23 de Caleta Olivia entregará 200 porciones de comida y 160 juguetes.

De esta manera la entidad que dirige María Vidal quiere agasajar en Navidad a familias de bajos recursos y para ello se recibieron donaciones de comercios minoristas, de supermercados y de la senadora nacional Natalia Gadano.

Este viernes, un grupo de colaboradores procedió a envolver los regalos para niñas y niños y la semana próxima se realizará un gran operativo para preparar las porciones de pollo con ensalada que se destinaran a unas sesena familias, de acuerdo al relevamiento que se necesidades que se hizo junto con el equipo de la legisladora nacional.

Por otra parte pudo saberse que el merendero no recibe bolsones alimentarios desde hace aproximadamente dos meses por parte de la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, por lo cual debe acudir a la ayuda que brinda el municipio y algunos supermercados.

Además, de acuerdo a los dichos de la dirigente barrial, se detectaron irregularidades en lo que hace a entrega de módulos alimentarios por parte del Ministerio de Desarrollo Social ya que mientras la vecinal meses atrás 50 módulos mensuales, en las planillas de la delegación local figuraban 100.