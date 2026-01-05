Continúan las tareas de limpieza de sumideros en distintos barrios

Es parte del trabajo preventivo para garantizar el correcto escurrimiento del agua y el buen funcionamiento del sistema pluvial.

El subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, explicó que “los trabajos se llevan adelante a través de la Dirección General de Mantenimiento, junto con la Dirección General de Pluviales, priorizando zonas consideradas críticas”.

“Se comenzó con el repaso de toda la zona del Juan XXIII, Abel Amaya, 30 de Octubre, las avenidas Chile, Congreso y Corti; realizando la limpieza de los sumideros. El viento arrastra residuos sólidos y, si bien no ha llovido mucho últimamente y los caños no están obstruidos, es necesario hacer este repaso, que es parte del trabajo diario que nos corresponde”, señaló.

El funcionario remarcó además que se trata de una tarea continua a lo largo del año. “Este es un trabajo reiterativo, se empieza hoy y se continúa durante todo el año. Desde la Dirección de Mantenimiento Pluvial nos dedicamos exclusivamente a esto, recorriendo la ciudad y volviendo a comenzar. Es un mantenimiento preventivo que debe realizarse de manera permanente”, indicó.

Asimismo, Correa apeló a la colaboración de los vecinos para sostener el buen estado de los sumideros. “La recomendación es que no se arrojen residuos sólidos cerca de los sumideros, ya que eso puede generar obstrucciones. Es importante tomar conciencia y no introducir residuos ni dejar elementos que puedan volar y caer dentro de los ductos o cámaras”.