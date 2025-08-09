Controversial referencia de Milei al "Joker" de Batman en su discurso

El reciente discurso del presidente Javier Milei por Cadena Nacional no dejó a nadie indiferente. En un momento que se volvió viral, el mandatario parafraseó una frase icónica de la película "Batman: El Caballero de la Noche", generando una ola de reacciones en redes sociales y en la política.

Durante su alocución, Milei comparó la coyuntura política con el enfrentamiento entre "una fuerza imparable" y "un objeto inamovible", una frase utilizada en el filme por el villano "El Joker" para describir su conflicto con Batman. La referencia, que sorprendió por provenir de un discurso presidencial, fue vista por muchos como una estrategia arriesgada.

Para la oposición, la cita trivializó el mensaje y le restó seriedad a un acto oficial. Las redes se llenaron de memes que comparaban al presidente con el icónico villano de Gotham, cuestionando la pertinencia de usar una referencia de la cultura pop en un contexto tan formal.

Apoyo en el oficialismo y controversia por el rating

Por su parte, el oficialismo cerró filas en torno al presidente. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la intervención como un "super mega giga discurso", mientras que otros funcionarios como Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Lisandro Catalán respaldaron el mensaje, destacando su contundencia y el rechazo al "realismo mágico de la política".

La transmisión también generó debate por el rating. Los registros oficiales indicaron una audiencia global de 26 puntos, una cifra alta para la televisión. Sin embargo, la polémica se desató al no divulgarse cómo se distribuyó ese rating entre los distintos canales, lo que llevó a especulaciones sobre la audiencia real del mensaje presidencial.

El uso de esta referencia no solo marcó el tono del discurso de Milei, sino que también reabrió el debate sobre la forma en que un presidente se comunica con la sociedad en la era digital y la mezcla de política con elementos de la cultura pop.