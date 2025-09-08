Copa Regional Femenina: Ferro empató en la ida y todo se define en Comodoro

Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia igualó 1 a 1 frente a Boxing Club de Río Gallegos, en el partido de ida de los cuartos de final de la Región Patagónica de la Copa Federal Regional Amateur Femenina. Ornella Rivas anotó el gol del equipo comodorense, que el próximo fin de semana deberá ganar en “La Nueva Salitrera” para acceder a la siguiente instancia.

En el estadio Emilio “Pichón” Guatti de la capital santacruceña, el encuentro comenzó adverso para La Maquinita porque Florencia Mac Lean puso en ventaja al Albiverde en la etapa inicial. Sin embargo, en el comienzo del segundo tiempo, apareció Ornella Rivas, goleadora del equipo con 8 tantos, capturó un rebote y le dio la igualdad a Ferro.

Con la conducción técnica de Juan Alvino, el elenco de Km. 5 formó con Paula Gaitán; Nahiara Mera, Yasmín Bonifacio, Abi Silva y Romina Alvarez; Azul Caamaño, Tatiana Colisnechenco y Ailén Joursín; Ornella Rivas, Nahiara Andrade y Brenda Raín. Mientras que, en el banco estuvieron Romina Villarruel, Anahí Camacho, Lola Toledo y Nahiara Stanoss.

Gaitán explicó que para el encuentro con Boxing “tuvimos bajas importantes por el torneo de División de Honor de futsal que se está disputando en Comodoro, en el cual juega Cepatacal y ahí están muchas de nuestras chicas”.

En ese sentido, la arquera agregó: “Eso era un punto menos para nosotras pero fuimos pensando en hacer nuestro juego de todas formas, que es lo que nos caracteriza. Nos mantenemos siempre positivas ante cualquier adversidad que se nos pueda presentar, ya que este año también viajaron mucho las chicas con el futsal y disputamos los partidos con lo que hay, a veces hasta sin cambios, así que no lo tomamos como un impedimento”.

Sobre el desarrollo del partido, Gaitán dijo que “la verdad que nos quedamos con un sabor amargo porque no logramos hacer nuestro juego, no logramos posicionarnos bien en la cancha y tampoco salió lo planeado en el vestuario por el DT”.

Y remarcó que para el partido de vuelta “creemos que en nuestra cancha nos hacemos más fuertes, así que tenemos las condiciones para poder ganar el partido, teniendo en cuenta que jugamos mal pero en todo momento fuimos superiores a Boxing, y esta vez seguramente vamos a contar con las chicas que no pudieron estar. Ya sabemos a lo que juega el rival, así que tenemos que entrenar pensando en ese partido, ver por dónde entrarles y mejorar en lo que fallamos”.

…………….

Resultados de la Región Patagónica

Partidos de ida de los cuartos de final

-Atlético Boxing Club (Río Gallegos) 1-1 Ferrocarril del Estado (Comodoro Rivadavia). Goles: Florencia Mac Lean (B) y Ornella Rivas (F).

-Deportivo Nocheros (Las Heras) 1-2 Hispano Americano (Río Gallegos). Goles: Giuliana Calisto, Jimena Ojeda (HA) y Belén Lezcano (DN).

-Confluencia (Neuquén) 1-0 Independiente (Trelew). Gol: Jazmín Puñi (C).

-Cruz del Sur (Bariloche) 1-3 Pacífico (Neuquén): Goles: Lucía Soto, Carla Isolabella, Manuela Alemán (P) y Ara Huinchaqueo (CdS).