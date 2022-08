Cositorto: "Tuve reuniones con Martiniano Molina"

Además, Cositorto sostuvo que es víctima de una persecución del mercado y la justicia y advirtió que le gustaría lanzarse a la política, a la vez que se lo acusa de haberle ofrecido a inversores rendimientos en dólares de hasta un 55% al mes basado en un algoritmo que podía ganarle a los mercados, esquema en el que cayeron miles de damnificados que pusieron sus pocos ahorros u otros que le entregaron hasta 2 millones de dólares.

En una entrevista con Clarín, el empresario preso contó que había creado un partido político en Buenos Aires "pero no lo había activado" y que, en ese contexto e interesados en su convocatoria, "se acerca un poco la gente del PRO" a sus oficinas. "Se acerca toda la línea cercana a Santilli, a la gente de Martiniano Molina. La línea digamos de Horacio Larreta", disparó. "También vinieron de otros partidos", aclaró.

En el reportaje, Cositorto remarcó la relación con el ex intendente de Quilmes y actual diputado bonaerense de Juntos, con quien reveló: "Tuve reuniones con Martiniano (Molina), un almuerzo. He estado en algún mitin de presentación de ellos pero porque me invitaban".

Previo a su detención, el empresario había reconocido su vínculo con el ex cocinero y hasta confesó que lo invitó a comer a la casa. "Me parece un tipazo. Yo solamente lo acompañé a un acto en Quilmes. Después, si yo lo ayudo o no lo ayudo, es un tema que me lo reservo y no le interesa a nadie, pero no pertenezco yo al sistema político argentino, al que sí me gustaría transformar", dijo.

"El partido político mío se registró en Buenos Aires. Se va a llamar Despertar, no me dejaron poner Despierta Argentina porque no se puede usar el nombre del país. Estoy en una etapa de mi vida donde ya he hecho muchos negocios. Voy a volver a hacer negocios porque además necesito hacer negocios para cumplirle a la gente de la convocatoria de acreedores. Pero si me lo permiten yo voy a participar en la política y ser una opción", aseguró en otro tramo del reportaje.